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    • Лидерам движения «Алаш» и видным деятелям Казахстана установят памятники

    4 Августа 2022 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В селе Торгай Костанайской области возведут памятники Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы, в городе Алматы установят памятник Ахмету Байтурсынулы и бюст Жумата Шанина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Комиссия по установлению сооружений монументального искусства, в состав которой входят известные скульпторы, художники, ювелиры, ученые и общественные деятели, рассмотрела и одобрила проектные работы по итогам республиканского конкурса.

    «Памятники – играют особую роль в сохранении исторической памяти и формировании общественного сознания. Поэтому нам крайне важно тщательно подойти к каждому этапу работы – от планирования до установки. Рабочая группа комиссии перед тем, как приступить к завершающим работам по изготовлению памятника, должна рассмотреть проект в мягком материале в натуральную величину», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    Также члены комиссии единогласно поддержали предложения акиматов Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей.

    В регионах планируется проектирование памятников народному писателю Казахстана Шерхану Муртазе, поэту, государственному и общественному деятелю Какимбеку Салыкову, Нияз-батыру Сайдалы Баркыулы, ветерану Великой Отечественной войны и труда Джаксыбеку Уншибаеву и бюста турецкого политика, государственного деятеля Аднана Мендерса.

    Проектная работа по возведению памятника Сартаю Байжановичу «Сартай-батыр – мың бала» была отклонена для доработки. Эксперты также обсудили актуальные вопросы в области монументального искусства.
    #Правительство РК #Алматы #Жамбылская область #Карагандинская область #Костанайская область #Туркестанская область #Культура #История Казахстана #Память #150-летие Ахмета Байтурсынова #Улытауская область
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