Лидера ОПГ в Шымкенте осудили за трансляцию порно онлайн

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте суд к 12 годам лишения свободы приговорил организатора транснациональной организованной преступной группы, промышлявшей распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей оперативники криминальной полиции выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн. Полицейские в течение полугода проводили все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате сыщики вышли на след жителей Алматы, Астаны и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и пятеро казахстанцев. Их задержание сотрудники департамента полиции произвели на съемных квартирах в трех мегаполисах. У них изъяли около 44 тысяч долларов США и недвижимость в Алматы, а также и наркотики.

В крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там около 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.

«Досудебное расследование по данному факту велось более 9 месяцев в соответствии с пятью статьями УК РК, в том числе «Вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания», «Создание и руководство организованной группой», «Незаконное распространение порнографических материалов» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера», – проинформировал заместитель начальника следственного управления ДП Шымкента Талгат Абуов.

Это первый случай выявления порностудии в Казахстане в режиме онлайн.

«Над расследованием работали двое следователей следственного управления по особо важным делам. Ими практически по крупицам были собраны доказательства причастности виновных лиц к данным преступлениям. В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность они смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой.

Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев, 1998 года рождения. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тысяч страниц», - пояснил Талгат Абуов.

В мае 2022 года дело с обвинительным актом направили в суд. Суд, изучив материалы уголовного дела, в конце апреля 2023 года приговорил главаря ОПГ Алишера Шаршеналиева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а члены его преступной группировки получили сроки от 3 до 7 лет лишения свободы.



