Лидер сборной Казахстана по футзалу поблагодарил болельщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голкипер и капитан сборной Казахстана по футзалу Игита по возвращению с чемпионата мира-2021 в Литве обратился к болельщикам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Уже в Казахстане! День празднования и почести ... на улице мы все останавливаемся и благодарим вас за эмоции, которые мы вызвали у казахов! Гордимся страной, которая всегда с нами и каждый раз играет с нами! Казахстану любовь и уважение», - написал Игита в твиттере.

Сборная Казахстана заняла четвертое место на ЧМ-2021, уступив в матче за бронзовые медали команде Бразилии (2:4). «Золото» турнира завоевала Португалия, обыгравшая в финальном матче Аргентину (2:1).

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по футзалу заняла четвертое место на чемпионате мира.



