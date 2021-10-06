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    19:42, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лидер сборной Казахстана по футзалу поблагодарил болельщиков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голкипер и капитан сборной Казахстана по футзалу Игита по возвращению с чемпионата мира-2021 в Литве обратился к болельщикам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Уже в Казахстане! День празднования и почести ... на улице мы все останавливаемся и благодарим вас за эмоции, которые мы вызвали у казахов! Гордимся страной, которая всегда с нами и каждый раз играет с нами! Казахстану любовь и уважение», - написал Игита в твиттере.

    Сборная Казахстана заняла четвертое место на ЧМ-2021, уступив в матче за бронзовые медали команде Бразилии (2:4). «Золото» турнира завоевала Португалия, обыгравшая в финальном матче Аргентину (2:1).

    Ранее сообщалось, что команда Казахстана по футзалу заняла четвертое место на чемпионате мира.



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