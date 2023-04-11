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      Жамбылская область

    Лидер ОПГ создал «общественный фонд» для воспитания молодежи в Таразе

    11 Апреля 2023, 08:22

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с УБОП ДП и КНБ Жамбылской области при координации прокуратуры в ходе длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность устойчивой преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее в поле зрения оперативных работников ведомства попала группа лиц, которые неоднократно принимали участие в вымогательствах, криминальных разборках, выбивании долгов у предпринимателей на территории города и области.

    Лидер преступной группировки в последнее время позиционировал себя в качестве общественного деятеля, под прикрытием патриотического движения по воспитанию молодежи создал «благотворительный общественный фонд». Кардинально стал менять свой имидж с криминального авторитета на блогера – «сторонника правосудия», развернув активную деятельность в социальных сетях. По городу передвигался в сопровождении машины охраны. Под видом добровольных взносов в свой фонд организовал преступную схему по вымогательству денежных средств у предпринимателей за так называемое «криминальное покровительство». При этом к несогласным применялись угрозы и насилие.

    «В ходе оперативных мероприятий в органы внутренних дел доставлено девять активных участников, проведено более 20 обысков. Изъяты автомат Калашникова, похищенный из департамента полиции области во время январских событий, два пистолета Макарова, обрез, травматический пистолет и большое количество холодного оружия в виде метательных ножей, тактических топоров и мачете. Кроме того, у лидера и членов преступной группировки изъято более двух килограммов наркотических средств. В отношении участников преступной группы возбуждено 12 уголовных дел за вымогательство, незаконное хранение оружия и наркотиков. Основные подозреваемые – лидер и активные участники преступной группы водворены в ИВС. Расследование продолжается», – сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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