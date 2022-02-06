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    Лидер медального зачета определился на Олимпиаде в Пекине

    6 Февраля 2022, 02:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля на Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первый медальный день соревнований сборная Норвегии выиграла сразу два «золота»: в скиатлоне у женщин — Тереза Йохауг — и в смешанной эстафете в биатлоне. В итоге Норвегия вышла на первое место в медальном зачете. На втором месте — Словения — одна золотая и одна бронзовая медали. Третье место делят сборные Китая, Нидерландов и Швеции.

    Медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине на 5 февраля: 1. Норвегия — 2-0-0 2. Словения — 1-0-1 3. Китай — 1-0-0 3. Нидерланды — 1-0-0 3. Швеция — 1-0-0 6. Италия — 0-2-0 7. Канада — 0-1-1 7. Россия — 0-1-1 9. Франция — 0-1-0 9. Германия — 0-1-0 11. Австрия — 0-0-1 11. Венгрия — 0-0-1

    Напомним, 5 февраля состоялся очередной соревновательный день для казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Пекине. С общими итогами соревновательного дня для казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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