Лидер КНР призвал АТЭС к цифровой трансформации экономики Азиатско-Тихоокеанского региона

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Лидер КНР призвал страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к цифровой трансформации экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С таким заявлением председатель КНР Си Цзиньпин обратился в письменном послании для саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого распространило министерство иностранных дел Китая.

«В условиях нового витка научно-технической революции и индустриальных преобразований следует ускорять научно-технические и институциональные инновации, новые отрасли и бизнес модели в интересах цифровой трансформации экономики АТР», - сказал китайский лидер.

«ХХI век – век Азиатско-Тихоокеанского региона. На АТР приходится треть мирового населения, 60% мировой экономики и почти половина глобальной торговли», - подчеркнул он.

Ранее Си Цзиньпин на саммите стран Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали заявил о необходимости придерживаться приоритета научно-технического развития и сотрудничества в целях преодоления «цифровой пропасти».

«Совместное продвижение всеми странами цифровой взаимосвязанности, повышение цифровых навыков и цифровой грамотности позволит устранить «цифровую пропасть», - приводит слова Си Цзиньпина китайское внешнеполитическое ведомство.

«Китайская сторона выступила с инициативой по созданию Цифрового Шелкового пути и выбрала цифровую экономику в качестве ключевой области сотрудничества в рамках Инициативы по глобальному развитию, рассчитывает на сотрудничество со всеми партнерами в этом направлении», - отметил он.

18-19 ноября в Бангкоке проходит саммит АТЭС.



Фото: AP