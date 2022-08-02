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    • Лидер «Аль-Каиды» убит в ходе спецоперации США в Афганистане

    2 Августа 2022 09:45

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден объявил об убийстве в Афганистане лидера исламистской группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в Казахстане) Аймана Завахири. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    «Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем», - сказал Байден в телеобращении.

    По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

    «Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов», - добавил Байден.

    На специальном брифинге представительница Белого дома рассказала, что высокоточный удар был нанесен в минувшее воскресенье по дому в афганской столице, в котором Завахири скрывался последнее время.

    «В течение нескольких месяцев наша уверенность в том, что Завахири находится в этом месте в Кабуле, росла. В течение продолжительного времени мы замечали Завахири на балконе, где в конечном итоге по нему и был нанесен удар», - сказала она.

    По ее словам, две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг.

    Спецоперация против Завахири стала первым ударом американцев по «Аль-Каиде» в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.

    Завахири был признан организатором нападений на США 11 сентября 2001 года и с тех пор находился в бегах.

    Он возглавил «Аль-Каиду» после того, как Усама бин Ладен был убит в Пакистане в 2011 году - также в результате американской спецоперации.

    США назначили награду за информацию о местонахождени Завахири в размере 25 млн долларов.

    Фото:REUTERS
    #США #Афганистан #Мировые новости
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