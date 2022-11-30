Лицом к лицу с уникальным наследием: Узбекистан знакомит западную аудиторию со своей богатой культурой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мире, особенно на Западе, расте интерес к Узбекистану, его экономике и культуре. Во время визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона главы двух государств открыли в Париже две крупные и уникальные выставки, посвященные узбекистанскому культурному наследию: «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре и «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира, передает МИА «Казинформ».

Этот беспрецедентный культурный проект был инициирован Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время его первого визита во Францию в октябре 2018 года. Случай, когда страна выставляет масштабную национальную экспозицию одновременно в двух локациях, беспрецедентный среди стран СНГ.

Обе выставки посвящены истории и культуре Узбекистана. Выставка в Лувре охватывает период с V-VI веков до нашей эры до эпохи правления Тимуридов, а в Институте представлены экспонаты XIX -середины XX веков, а также картины Туркестанского авангарда из коллекции государственных музеев Узбекистана.

Выставки имеют историческую значимость для межкультурного сотрудничества Узбекистана и Франции и предлагают широкой аудитории открыть для себя уникальную культуру региона.

Для подготовки обеих выставок была создана специальная комиссия во главе с Премьер-министром Республики Узбекистан, в которую вошли директор Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан и консультант проекта Шокир Пидаев, директор Центра исламской цивилизации Шоазим Миноваров, министры, ученые, археологи, а также директоры и кураторы музеев, из которых планировалось заимствовать экспонаты.

Начались крупные реставрационные работы. Специально для выставки, начиная с 2018 года, было отреставрировано более 70 предметов. К проекту была привлечена команда, включающая более 40 реставраторов по бумаге, дереву, металлу, скульптуре, стеклу и настенной живописи из Франции и Узбекистана, среди которых Марина Реутова, Камолиддин Махкамов, Шухрат Пулатов, Кристин Парисель, Оливье Тавозо, Дельфин Лефевр, Жеральдин Фрей, Аксель Дело, Анн Льеже и другие.

Особо сложной и интересной стала реставрация и консервация страниц Катталангарского Корана VIII века. Этот Коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества.

Рукопись была написана на пергаменте одним из древнейших видов арабского письма - почерком куфи и хиджазий. Средний размер страниц составляет 53×35 см. Долгое время Коран хранился в мечети Лангар-ота Камашинского района Кашкадарьинской области.

Коран реставрировался с 2019 по 2021 годы специалистами Лувра. Как следует из описания, страницы до реставрации были очень сухими. Листы стали волнистыми, и на них скопилось очень много пыли. Реставраторы начали процесс консервации с очищения каждой страницы. Книга была в плохом состоянии из-за сильной деформации. Общее количество страниц Корана составляло 208. В Узбекистане находится 17 страниц. На выставке выставлены 2 страницы. Они включают в себя суру Моида (106−120 аяты) и суру Анъом (1−32 аяты).

Реставрационные работы длились три года и стали возможными во многом благодаря личной поддержке Саиды Мирзиёевой, которая на тот момент занимала должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Изначально планировалось восстановить лишь 2 страницы, и именно Саида Шавкатовна настояла на восстановлении всех 13 страниц.

К восстановлению этого уникального документа были привлечены такие структуры, как Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Управление мусульман Узбекистана. Работы выполнены реставраторами музея Лувр Аксель Делё и Аурелией Стрети.

Наша редакция побеседовала с большой командой организаторов, которая реализовала эти две крупномасштабные выставки, которые на ближайшие полгода станут главной визитной карточкой Узбекистана в Европе.

В 2009 году археолог и научный исследователь Рокко Ранте возглавил археологическую миссию в Бухаре, которая была организована при участии команды Института археологии Самарканда Академии наук Республики Узбекистан.

Спустя некоторое время в рамках других раскопок в Самаркандской области, которые также проводились совместно с французскими специалистами, были обнаружены уникальные зороастрийские резные панно.

По мнению археологов, находка стала открытием мирового масштаба. Предположительно, на месте раскопок находился загородный дворец правителей доисламского периода (до VIII века).

В цитадели были обнаружены парадные помещения, большую часть которых занимал трехъярусный подиум, где, как полагают ученые, на троне восседал правитель, а панно было расположено в стене зала. Довольно быстро стало понятно, что Узбекистан сможет явить миру нечто очень ценное с исторической и культурной точек зрения.

При раскопках цитадели Кафыр-кала (Самаркандская область) был выявлен парадно-монументальный комплекс, богато украшенный росписями и деревянными деталями. Цитадель была разрушена сильным пожаром, который случился здесь, как предполагают исследователи, в период между 712 и 738 годами в ходе завоевания арабами.

В 2017 году японско-узбекская археологическая экспедиция при изучении одного из найденных помещений, которое, по-видимому, было небольшим тронным залом, обнаружила крупные части декора из резного обугленного дерева. Панно было в плохом состоянии, однако с 2019 по 2022 годы было отреставрировано специалистом Лувра и на данный момент находится в стабильном состоянии.

Как отмечают кураторы выставки, деревянное панно - уникальный шедевр согдийского искусства. На досках с лицевой стороны вырезана композиция из 46 человеческих фигур, размещенных в четырех ярусах. Основной сюжет композиции - массовый ритуал поклонения божеству. В центре двух верхних ярусов помещена крупная фигура богини Нана, сидящей на троне в виде лежащего льва.

Научный куратор выставки в парижском Лувре Рокко Ранте считает, что показ сотни редких экспонатов позволит «европейцам и американцам иметь больше понимания, что из себя представляет Узбекистан».

- Как куратор выставки расскажите, пожалуйста, на чем сделан ее акцент?

- Выставка ставит перед собой две основные цели. Во-первых, это показать цивилизацию и культуру Центральной Азии в Европе. И Париж для этого самое лучшее место, поскольку здесь находится один из ведущих музеев мира - Лувр.

Вторая цель - показать тесную историческую связь Центральной Азии и Европы. Ведь у этих двух регионов есть очень много общих исторических моментов.

Помимо этого, выставка несет образовательный смысл, чтобы европейское и французское общество лучше узнали Центральную Азию. Ведь ее культура занимает важное место в человеческой цивилизации и богата значимыми историческими личностями.

- Каждая выставка особенная, и все же есть что-то, что будет присуще только этой, посвященной Узбекистану?

- Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» уникальна. Впервые во Франции и вообще в Европе мы выставляем такие редкие экспонаты из Узбекистана. Их более 130, причем некоторые из них были найдены совсем недавно. Эта экспозиция является плодом больших усилий и реставрационных работ, и научных изысканий.

Думаю, что ближайшие 30 лет подобную выставку повторить не удастся.

- Расскажите, пожалуйста, об организационных моментах.

- Чтобы сделать выставку «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» экстраординарной, мы придумали спецэффекты, благодаря которым публика будет погружаться в ее атмосферу. Например, первое, что увидит посетитель из экспозиции - это настенное панно VII века из Варахши. На нем изображен слон с седоками, на которого нападают два тигра. Пока публика будет рассматривать этот экспонат, она сможет услышать звуки ветра, рев животных и другие. При этом свет в зале будет приглушаться, а панно, наоборот, подсвечиваться. Таким образом создастся впечатление присутствия на месте изображенных событий.

Также по-особенному будут представлены монументальные исторические памятники архитектуры Самарканда, такие как мечеть Биби-ханум, мавзолей Амира Темура Гур-Эмир, мемориальный комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. Их изображения будут проектироваться на стену. Фоново будет звучать музыка, а свет приглушаться. Внимание зрителя с помощью камеры будет фокусироваться на каких-то отдельных элементах: бирюзовых тонах майолики, резных узорах и т.д.

«Нам удалось объединить лучших специалистов Франции и Узбекистана, чтобы воплотить проект первой выставки Узбекистана в Лувре. Охватывая период почти в два тысячелетия, выставка раскрывает богатую историю и наследие нашей страны для международной аудитории. Выставка - это главная форма международного культурного обмена, это диалог и интеграция различных культур в глобальном контексте. Выставки в Париже естественным образом расширяют миссию Фонда по сохранению и популяризации нашей культуры, а также закладывают прочный фундамент для нашего двустороннего сотрудничества в будущем», - сказала Гаянэ Умерова, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Глава Центра исламской цивилизации в Узбекистане Шоазим Миноваров также рассказал о важности выставки.

«Францию посещают 60 миллионов туристов в год. В сам Лувр приходит более 10 миллионов человек. Тот факт, что Узбекистан будет представлен на такой масштабной выставке, сделает нашу страну более узнаваемой, повысит к ней интерес, к ее культуре и истории. Это послужит большой рекламой для развития туризма. Чем лучше люди узнают друг друга через выставки, взаимное общение, тем сильнее взаимное доверие. А доверие открывает двери для других областей сотрудничества», считает он.

Как отметила Саида Мирзиёева, Узбекистан всегда был местом культурного обмена и торговли, а Великий шелковый путь стал, в некотором смысле, первым глобальным экономическим проектом. Охватывая около двух тысяч лет, выставка в Лувре позволит составить многостороннее представление о культуре различных цивилизаций, существовавших на территории нынешнего Узбекистана, а также покажет уникальное наследие страны в мировом культурном контексте, что является одной из наших основных задач, - подчеркнул Шоазим Миноваров.

«Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота», в экспозицию этой выставки, состоящую более чем из 300 экспонатов из 9 музеев Республики Узбекистан, входят предметы прикладного искусства, которые являются важными элементами узбекской самобытности и разнообразия.

Посетителям представлены образцы национального текстиля, костюмы, головные уборы, украшения XIX - середины XX веков, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, ковры, выполненные в различных техниках, и многое другое.

На выставке можно будет увидеть 23 живописные работы, среди которых произведения туркестанского авангарда из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени

И. В. Савицкого в Нукусе. В период с 1917 по 1932 год Туркестан был особенно популярным географическим направлением среди художников русского авангарда. В то время, когда Матисс открывал Марокко, художники-авангардисты в поисках «местного колорита» нашли для себя уникальный источник вдохновения в богатстве пейзажей, форм и лиц Центральной Азии.

Одним из самых интересных экспонатов на этой выставке может стать тобелик - традиционный головной убор каракалпакской женщины в XVII-XVIII веках. Тобелик имеет цилиндрическую форму, собранную из серебряных пластин, со вставками из кораллов и бирюзы. Считается, что он служил дополнительным украшением, своеобразной короной, которая надевалась на саукеле - свадебный головной убор.

Здесь же представлены и кимешеки. Это тоже женский национальный головной убор. Кимешек полностью покрывает голову, в то время как лицо остается открытым. Он отдаленно напоминает капюшон. Замужние женщины носили кимешеки определенных цветов, тем самым подчеркивая свой статус.

Несомненно, внимание посетителей привлекут аребеки - небольшие носовые кольца. Они делались из золота и украшались спиралевидными завитками, мелкими бирюзовыми и коралловыми бусинами. Аребеки носили в правом крыле носа молодые каракалпакские женщины, и больше на территории Узбекистана эти украшения нигде не встречаются. Если провести параллели, то их можно признать аналогом современного пирсинга.

Среди отобранных картин полотна, принадлежащие кисти Урала Тансыкбаева, Виктора Уфимцева, Надежды Кашиной. Есть картины Александра Волкова, Алексея Исупова и других. Несмотря на неповторимую манеру письма каждого из них, все картины вдохновлены и объединены одной тематикой - Востоком и его колоритом. Так, увидев, например, картину Николая Карахана «Чайхана у хауза под карагачами», зритель сразу же может понять, как одевались и как отдыхали люди того времени, их быт, окружающую природу.

Очень интересно полотно Виктора Уфимцева «Восточный мотив». Уроженец Сибири, по мере знакомства со Средней Азией художник постепенно осваивал традиционное искусство ислама. Данная работа представляет собой свободную модернистскую стилизацию мусульманской миниатюры, на которой воспроизведена классическая сцена пиршества. На картине изображены две отдыхающие женщины, к которым движется мужчина с сосудом. Думается, что западный зритель, глядя на этот холст, сможет по достоинству оценить высокое уважение к женщине, всегда царившее на Востоке.

Нужно отметить, что вся коллекция, представленная музеем имени Савицкого, призвана раскрыть разнообразие, самобытность и очарование восточной культуры в целом и Узбекистана в частности. И очень символично, что она будет представлена в Институте арабского мира, расположенном в знаменитой европейской столице. Это еще раз доказывает, что Запад и Восток могут прекрасно сосуществовать и обогащать друг друга.

Большую помощь в создании экспозиции оказала одна из кураторов выставки, руководитель французского издательства Assouline Publishing Яффа Ассулин и фотограф Лазиз Хамани, которые в течение трех лет ездили по региону с целью поиска и сбора материалов для изданий об Узбекистане. Выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота», по сути, стала живой иллюстрацией этих книг.

Все экспонаты выставок, представленных Узбекистаном в Париже. Будут возвращены на Родину. Их сохранность и безопасность гарантированы Министерством культуры Франции. Они также застрахованы по системе «от гвоздя до гвоздя».

Говоря о предстоящих выставках, следует отметить, что 25 октября между Фондом развития культуры и искусства и Государственными музеями Берлина было подписано соглашение о совместной организации выставки в Берлине в 2023 году.

Соглашение об организации выставки под рабочим названием «Узбекистан - от Александра Македонского до Кушанской империи» было подписано исполнительным директором Фонда Гаянэ Умеровой и директором Музея доисторического периода и ранней истории (Государственные музеи Берлина) Маттиасом Вемхоффом.

Выставка пройдет в галерее Джеймса Симона с 21 апреля по 1 октября 2023 года. Она будет включать 270 археологических экспонатов из различных музеев Узбекистана.

Галерея расположена на музейном острове, проект галереи разработан выдающимся архитектором Дэвидом Чипперфилдом. Галерея входит в объединение Государственных музеев Берлина.



