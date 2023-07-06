Личный врач Конаева рассказал, как поставил на ноги первого секретаря ЦК Компартии Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной клинической больнице Медицинского центра Управления делами президента работает врач с удивительной судьбой. Ему 84 года, но он продолжает лечить людей и добросовестно служить выбранной на всю жизнь благородной профессии. На протяжении двадцати лет Ахат Мулюков был личным доктором первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Конаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inalmaty.kz.

Ахат Мулюков родился в селе Капал Алматинской области, окончил медицинский университет в Алматы, который тогда назывался Алма-Ата и работал в институте хирургии имени Сызганова. Как опытного анестезиолога–реаниматолога его пригласили для реабилитации Динмухамеда Конаева, после того, как он перенес инфаркт. Врач очень сильно волновался, чувствовал огромную ответственность, но не сомневался в том, что справиться с возложенной на него задачей и оправдает оказанное ему доверие.

«Начальник 4-го главного управления СССР Евгений Чазов сказал мне тогда: «Ты пришел сюда не придворным доктором, а врачом. Если реабилитация пройдет успешно, первый руководитель будет работать, нет – придется ему выходить на пенсию!». Директор института Александр Сызганов лично напутствовал меня. Я его слова до сих пор помню: «Этого человека все уважают и любят, не подведи нас!». Динмухамед Конаев прожил до 82 лет, а я 20 лет следил за его здоровьем, давал советы, как тень по пятам следовал за ним. Когда его сняли с должности и лишили всех положенных благ, я оставался рядом с ним, продолжал консультировать и лечить бесплатно на дому. В день его смерти тоже находился рядом, но спасти тогда не смог, слишком устало его сердце от несправедливо нанесенных обид!» - вспоминает Ахат Мулюков.

По словам медика, Динмухамед Ахмедович всегда отличался редкой тактичностью, добротой и отзывчивостью, уважал людей вне зависимости от их положения и статуса.

«Динмухамед Конаев был вежливым, обаятельным и внимательным человеком, для него не составляло никакого труда найти общий язык с любым собеседником, к нему очень тянулись дети. Он послушно выполнял все мои предписания, не ставил их под вопрос и доверял мне. Без шунтирования, которое сейчас часто делают, он прожил до 82 лет. Общение с ним показало мне широчайший диапазон его лучших человеческих качеств. Он ездил по всему Казахстану, лично всё держал под контролем, общался с простыми людьми, искренне интересовался их работой, заботами, обладал удивительной памятью. Его фразу «Не путай собственный карман с государственным, работай честно!» я запомнил навсегда. Он именно так и жил, у него слова с делом не расходились!» - говорит врач.

Личный доктор Конаева на пенсию не торопится. Правда, в 70 лет неутомимого врача хотели отправить на заслуженный отдых, однако он продолжил работать. И сейчас он продолжает трудиться, вызывая восхищение и недоверие у тех, кто узнает его возраст. Просто невозможно поверить в то, что Ахату Малюкову 84 года. Выглядит он по меньшей мере на пятнадцать лет младше. Секретом своей победы над старостью врач охотно поделился с нашими читателями.

«Надо заниматься любимой работой, не растрачивать силы на неважное и ненужное. Необходимо во всем знать меру, не торопиться, не взваливать на себя все и сразу, но и ни в коем случае не лениться. Сердце человека работает круглосуточно, вот и мышцам не стоит расслабляться чрезмерно, держите их в форме. А еще важно всегда соблюдать одно нехитрое правило. Не обижайте других людей ни словом, ни делом, ни мыслью!» - в завершении беседы отметил Ахат Аминович.

Своим рецептом продления молодости врач советует воспользоваться всем казахстанцам без исключения.