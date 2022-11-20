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    Личный состав воинских частей РгК «Шығыс» Национальной гв­ардии проголосовал в Усть-Каменогорске

    20 Ноября 2022, 10:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске одними из первых проголосовал с утра весь личный состав воинских частей Регионального командования «Шығыс» Национальной гв­ардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Первыми свой выбор сделали командующий региональным командованием Шығыс«НГ РК генерал-майор Рустем Акбалин и солдат срочной службы 2-й роты оперативного назначения рядовой Сұлтан Асаубаев.Он был призыван из города Уральска.

    Солдаты впервые участвуют в выборах, так как им по 18-19 лет.

    «Всего по Регионально­му командованию «Шығыс» функционирует 6 участков для голосования, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, и сержанты.

    Два дня назад в воинск­ую часть 5518 города Усть-Каменогорска прибыло молодое пополнение, где им тоже предоставля­ют права на участие в голосовании на избирательном участке голосования на территории воинской части», - сообщили в пресс-службе РгК ««Шығыс» Нацгвардии РК.
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