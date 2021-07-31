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    Личные вещи погибшего солдата ВОВ вернулись на родину в Карагандинскую область

    31 Июля 2021, 21:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде родственникам солдата Великой Отечественной войны Смагула Серикбаева передали его личные вещи, найденные российским поисковым отрядом «Пионер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Смагул Серикбаев погиб в августе 1942 года в бою за деревню Бельково Ржевского района Калининской области. Место захоронение воина было обнаружено осенью минувшего года.

    «Прошло более 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но в России до сих пор идут поисковые работы. И вот группой «Пионер» были найдены останки военнослужащего Смагула Серикбаева, медаль и его личные вещи. Солдат погиб в бою у деревни Бельково. Поисковая группа передала найденные вещи ОО «Атамның аманаты», занимающемуся системным поиском пропавших во время ВОВ казахстанских солдат», – рассказал заместитель акима Караганды Нурлан Бикенов.

    Близкие Смагула Серикбаева долгие годы пытались узнать, где захоронен их родственник, отдавший жизнь в бою Великой Отечественной войны.

    «Мой отец племянник Смагула-ага. Он долго его искал, писал письма и даже ездил в Россию. Недавно нам позвонили и сообщили, что нашли место захоронения, медаль и личные вещи. Я благодарю всех, кто участвовал и помогал в поисках, и тех, кто передал нам эти вещи. Это память. Мы будем передавать эти вещи из поколения в поколение своим детям, внукам и правнукам, рассказывая историю жизни и смерти нашего деда», – поделился родственник воина Амантай Серикбаев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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