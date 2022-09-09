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    Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее

    9 Сентября 2022, 20:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее открылась выставка в честь 125-летия Мухтара Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

    В Государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Борили» состоялось открытие выставки «Абай — моя жизненная тема…».

    Уникальные экспонаты были привезены из алматинского «Дома Ауэзова». На выставке вниманию зрителей были представлены материалы и сведения о жизни и творчестве выдающегося ученого, писателя Мухтара Омархановича. Это рукописные копии романа-эпопеи «Путь Абая», книги и журналы, привезенные с зарубежных мероприятий, чапан и костюм, а также переводы оригинального журнала «Абай», — сообщили в музее.

    В церемонии открытия выставки приняли участие жители и гости города, а также преподаватели и студенты, учащиеся школ, специалисты музейной сферы и представители интеллигенции. Выставка будет работать до 12 сентября.

    Фото: semeynews.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана Дата Видео Абайская область
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