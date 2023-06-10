Личности трех человек, погибших в пожаре в области Абай пока не установили - МЧС

АСТАНА.КАЗИНФОРМ -В эфире телеканала Jibek Joly председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов рассказал о текущей ситуации с пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы видите, на улице пасмурно, ветрено. Тем не менее, ситуация с пожаром стабильная. Привлечена вся техника и все пожарные силы. Работают на месте 10 вертолетов. Наряду с этим, на месте работают сотрудники Министерства обороны и Министерства внутренних дел РК.

Мы будем на постоянной связи с космомониторингом. Будем наблюдать. На верхних частях пожар не зарегистрирован. На нижних участках леса был пожар. В целом по сравнению со вчерашним днем, по наблюдению из космомониторинга видно, что пожара стало меньше. В целом ситуация стабилизируется», - прокомментировал в прямом эфире Нурболат Дербисов.

Он также добавил, что пока не установлена личность трех погибших работников лесничества.

По его словам, техники достаточно. Однако нужно правильно выстроить работу по тушению пожара.