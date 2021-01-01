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    Лицензирование микрофинансовой деятельности введут в Казахстане с 1 января

    1 Января 2021, 14:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года в Казахстане введут лицензирование микрофинансовой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В марте по поручению Президента Республики Казахстан в отношении субъектов микрокредитования установлены жесткие квалификационные требования, в рамках которых усилены требования к руководящим работникам и участникам ломбардов, кредитных товариществ, ускорена их учетная регистрация, повышены требования к минимальному размеру уставного капитала, к организации деятельности ломбардов, безопасности и технической укрепленности их помещений.

    По сообщению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2021 года будет введено лицензирование микрофинансовой деятельности. Соответствующие поправки в законодательные акты были подписаны Президентом Республики Казахстан 3 июля 2020 года.

    «Введение лицензирования позволит отнести субъекты микрофинансовой деятельности к финансовым организациям и создать единое законодательное определение финансовых услуг и финансового рынка, с идентичными принципами защиты прав потребителей. Таким образом, в отношении банков и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, будут установлены единые требования к регулированию и надзору в отношении выдачи займов», - отмечают в Агентстве.

    Какие еще изменения ожидают казахстанцев с 1 января 2021 года можно прочесть здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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