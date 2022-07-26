26 Июля 2022 16:05

Лицензионные требования будут адекватными – глава Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов дал интервью и проинформировал о лицензировании детских садов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Лицензирование – это не единственный, но важный компонент системы обеспечения качества дошкольного образования. Мы также ведем работу по повышению квалификации педагогов, подготовке кадров, улучшению системы подушевого финансирования, совершенствованию программ детских садов и др. На сегодня лицензирование проходят все школы, колледжи и вузы страны. Кстати, за последние три года количество частных школ увеличилось в несколько раз. Это показывает, что лицензирование абсолютно не препятствует открытию частных школ, и квалификационные требования вполне выполнимы. Поэтому мы ведем работу для того, чтобы вновь внедрить эту процедуру на уровне дошкольных организаций. Добросовестным учредителям и владельцам детских садов нечего бояться. И мы не говорим о том, что все детские сады в стране единовременно должны пройти лицензирование. В первую очередь лицензии начнут получать только открываемые детские сады. На следующем этапе – дошкольные организации, входящие в зону риска, и далее поэтапно», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр отметил, что большинство ассоциаций частных дошкольных организаций поддерживает лицензирование, поскольку никто не может отрицать наличие упущений и то, что процедура лицензирования поможет работать на опережение и предотвращать те нарушения, которые имеются сейчас. Сами учредители детских садов считают, что нужно быть максимально открытыми и ставить во главу угла интересы детей.

«Лицензионные требования будут адекватными. Никто не собирается придумывать сложные нормативы. Мы сами заинтересованы в том, чтобы дети были охвачены дошкольным образованием. Если детский сад будет соответствовать предъявляемым минимальным требованиям, а таких будет абсолютное большинство, то в очень короткие сроки посредством электронного документооборота он получит лицензию. В наших интересах обеспечить детей качественным дошкольным воспитанием и обучением», – сообщил министр просвещения.