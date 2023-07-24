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    Лицензии трех букмекерских контор аннулируют через суд в Казахстане

    24 Июля 2023, 09:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта ведет работу по аннулированию в судебном порядке лицензий 3 букмекерских контор. С начала года аналогичным образом уже была прекращена деятельность 5 букмекеров, работавших с нарушениями законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Напомним, число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в 2 раза. Если в начале 2021 года в стране действовали 38 букмекерских контор, то на сегодня их 16, из которых фактически работают 12.

    Для того чтобы сократить их количество, Министерство культуры и спорта также проводит разъяснительную работу. Например, за последние 3 года букмекерами были добровольно сданы 15 лицензий.

    «По поручению министра будет усилена работа в этом направлении. На сегодня при участии Министерства культуры и спорта разработаны 3 законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса», — отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Минкультуры
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