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    Лицензии на аптечный бизнес продавали сотрудники фармконтроля в Алматинской области

    9 Февраля 2023, 13:32

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области при координации прокуратуры пресекла коррупционную деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля к субъектам малого бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В систематическом получении взяток изобличили руководителя и исполняющего обязанности руководителя отдела департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.

    По их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)», - сообщили в пресс-службе Антикора.

    Работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Борьба с коррупцией Фармацевтика
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