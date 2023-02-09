Лицензии на аптечный бизнес продавали сотрудники фармконтроля в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области при координации прокуратуры пресекла коррупционную деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля к субъектам малого бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В систематическом получении взяток изобличили руководителя и исполняющего обязанности руководителя отдела департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.

По их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается.



