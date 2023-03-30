Лицам с инвалидностью незаконно начисляли налоги и пошлины в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговые органы незаконно начисляли платежи за транспорт и землю, несмотря на то, что лица с инвалидностью освобождаются от их уплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

«Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий. Также налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то, что указанный контингент освобождался от их уплаты. Налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что государством гарантирован ряд льгот для лиц с особыми потребностями, в том числе с освобождением от уплат различных сборов и пошлин.

В Астане решением маслихата (от 25 декабря 2019 года № 476/60-VI) для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены скидки на 100%, 50% и 25% при уплате за сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов.

Как выяснили прокуроры более 100 тысяч граждан столицы не реализовали это право. После внесения акта надзора свыше 4 тысяч лиц с особыми потребностями включены в списки и начали получать причитающиеся им скидки. Уполномоченным органом работа по включению остальных лиц в списки продолжается.



