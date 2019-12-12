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    Лиц с инвалидностью будут трудоустраивать на руководящие должности с 2020 года

    12 Декабря 2019, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о нововведении по трудоустройству лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С нового года мы будем повсеместно трудоустраивать лиц с инвалидностью в госорганы, причем на руководящие должности», - заявил Биржан Нурымбетов в кулуарах Сената.

    Он объяснил, что подразумевается под такой инициативой.

    «Что имеется в виду: если он бывший строитель и так получилось, что он стал инвалидом, но он же специалист. Поэтому он мог бы работать директором департамента, начальником управления в соответствующем комитете по делам строительства и так далее», - отметил министр.

    По его словам, такой подход практикуется во всем мире.

    «В мире есть практика что и министры есть лица с инвалидностью, и депутаты. Такие комплексные меры мы предполагаем по вовлечению в экономическую активность наших граждан», - заключил Б. Нурымбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Занятость
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