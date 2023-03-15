Либерализация рынка труда планируется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые подходы к сфере обеспечения занятости населения будут внедряться в Казахстане. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект Социального кодекса на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, планируется либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость. В этих целях введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

«Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора», – проинформировала министр.

Также планируется формирование цифровых центров занятости.

«На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей», – пояснила Тамара Дуйсенова.



