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    Лейтенанта Кайрата Турлыбаева наградили в Таразе за спасение детей

    18 Апреля 2023, 22:49

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении двух детей, участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних Кайрат Турлыбаев приказом министра по ЧС генерал-лейтенанта гражданской защиты Юрия Ильина награжден медалью МЧС Республики Казахстан «Суда батқандарды құтқарғаны үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, сослуживцы таразского полицейского Кайрата Турлыбаева даже не знали о его героическом поступке в декабре 2022 года, когда он ехал на работу вдоль водного канала и услышал крик о помощи. Не раздумывая, выбежал из машины и бросился в ледяную воду, где находились двое провалившихся под лед мальчиков 9 - 10 лет. Полицейский вытащил мальчишек и отвез домой к родителям, которые поблагодарили полицейского за спасение. Промокший до нитки лейтенант полиции Кайрат Турлыбаев переоделся в другую форму и отправился на службу, так ничего никому и не рассказав. Позднее родители спасенных мальчиков прочитали в СМИ о награждениях сотрудников полиции за героические поступки и обратились в местный отдел полиции с просьбой наградить участкового инспектора Кайрата Турлыбаева, спасшего их детей.


    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, ведомственную награду участковому инспектору отдела ювенальной полиции МПС УП Тараза Кайрату Турлыбаеву вручил начальник ДЧС Жамбылской области полковник гражданской защиты Ермек Момбаев, выразивший лейтенанту полиции благодарность за героический поступок,

    благодаря которому дети остались живы.

    «В тот момент я думал только об одном, - отметил лейтенант Турлыбаев, - главное – успеть спасти детей, потому что было очень холодно. Не считаю это подвигом, это мой служебный долг оказывать помощь гражданам. Считаю, что на моем месте так поступил бы каждый гражданин нашей Родины».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Спасение
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