Левобережье столицы осталось без воды: названы причины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На возмущение жителей столицы по поводу затянувшегося ремонта водных сетей отреагировала «Астана Су Арнасы». В компании ответили, что до 17 часов субботы большая часть левого берега будет находиться на пониженном давлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что ранее «Астана Су Арнасы» предупреждала горожан о временном прекращении подачи воды. В сообщении говорилось о том, что 21 мая с 22:00 до 9:00 22 мая по всему Есильскому району, частично по району Алматы города Нур-Султана будет прекращена подача холодной и горячей воды. В частности, это проспект Мангилик ел, район Nova city, жилые массивы Заречный, Тельмана, Пригородный, BI Village/ Family Village, а также пр. Кабанбай батыра, частично по району Алматы: район аллеи Мынжылдык, жилой массив Юго-Восток, правая сторона, квадрат улиц Калдаякова-Тауелсиздик-Панфилова-Аманжолова.

Однако, как выяснилось позже, некоторым жителям все еще не подключили воду.

В «Астана Су Арнасы» ответили, что сегодня, 22 мая с 10:00 до 17:00 большая часть левого берега Нур-Султана будет находиться на пониженном давлении в связи с работами по запуску водопроводных сетей.

«Вместе с тем сообщаем, что при пониженном давлении воды в верхних этажах домов может отсутствовать водоснабжение. Мы просим жителей обратиться к представителям КСК для настройки подкачивающих насосов. В продолжение работы, начальниками участков ведется контроль над восстановлением давления воды», - прокомментировали в «Астана Су Арнасы».