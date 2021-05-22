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    13:38, 22 Май 2021 | GMT +6

    Левобережье столицы осталось без воды: названы причины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На возмущение жителей столицы по поводу затянувшегося ремонта водных сетей отреагировала «Астана Су Арнасы». В компании ответили, что до 17 часов субботы большая часть левого берега будет находиться на пониженном давлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что ранее «Астана Су Арнасы» предупреждала горожан о временном прекращении подачи воды. В сообщении говорилось о том, что 21 мая с 22:00 до 9:00 22 мая по всему Есильскому району, частично по району Алматы города Нур-Султана будет прекращена подача холодной и горячей воды. В частности, это проспект Мангилик ел, район Nova city, жилые массивы Заречный, Тельмана, Пригородный, BI Village/ Family Village, а также пр. Кабанбай батыра, частично по району Алматы: район аллеи Мынжылдык, жилой массив Юго-Восток, правая сторона, квадрат улиц Калдаякова-Тауелсиздик-Панфилова-Аманжолова.

    Однако, как выяснилось позже, некоторым жителям все еще не подключили воду.

    В «Астана Су Арнасы» ответили, что сегодня, 22 мая с 10:00 до 17:00 большая часть левого берега Нур-Султана будет находиться на пониженном давлении в связи с работами по запуску водопроводных сетей.

    «Вместе с тем сообщаем, что при пониженном давлении воды в верхних этажах домов может отсутствовать водоснабжение. Мы просим жителей обратиться к представителям КСК для настройки подкачивающих насосов. В продолжение работы, начальниками участков ведется контроль над восстановлением давления воды», - прокомментировали в «Астана Су Арнасы».


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