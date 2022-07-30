Лето на Алаколе: сколько стоит тур и на каком побережье дешевле отдыхать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Горько-соленое бессточное озеро Алаколь, расположенное на Балхаш-Алакольской низменности пользуется все большей популярностью среди казахстанских туристов. После снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, казахстанцы первым делом поспешили познать красоты родного края.

Алаколь уже не первый год прочно удерживает одну из лидирующих позиций в республике по показателям роста в сфере отдыха и туризма, и является самым популярным туристическим направлением. Безусловно, это дало толчок развитию внутреннего туризма. В данном направлении постепенно увеличилось количество баз отдыха, туркомпаний и операторов, предоставляющих свои услуги. Корреспондент МИА «Казинформ» узнал, как комфортно добраться из Нур-Султана до Алаколя, когда повышаются цены и на каком побережье дешевле отдыхать, и в целом, от чего зависит цена на отдых.

Как и за сколько добраться из Нур-Султана до озера Алаколь

До озера Алаколь можно добраться на поезде, автобусе или на личном автотранспорте. Самолеты туда пока не летают, поскольку аэропорт Урджара и аэропорт Ушарала еще не открылись после ремонтно-строительных работ .

До курортной зоны озера Алаколь организованы маршруты курсирования поездов по направлениям Алматы – Алаколь:

– № 221/222 «Алматы-2 – Достык», периодичность 3 раза в неделю;

– № 255/256 «Алматы-2 – Достык», 3 раза в неделю;

– №211/212 «Алматы-2 – Достык», 2 раза в неделю;

– № 453/454 «Алматы-2 – Достык», в летний период - 3 раза в неделю;

– 8 прицепных вагонов в поезде № 22/21 «Кызылорда-Семей», в летний период, через день.

Билет на плацкартный вагон стоит от 5 тыс. тенге. На купейный вагон - от 11 тыс. тенге, люкс-вагон – от 21 тыс. тенге.

Нур-Султан – Алаколь:

- № 258/257 «Нур-Султан – Достык», в летний период, 2 раза в неделю;

- № 54/53 «Нур-Султан – Достык», 2 раза в неделю;

- 6 прицепных вагонов в поезде № 121/122 «Нур-Султан – Семей», в летний период, через день.

Билет на плацкартный вагон стоит 7189 тенге, купейный вагон – 10749 тенге.

Нур-Султан – Семей:

– 457/458 «Семей – Достык», в летний период, через день;

– 459/460 «Оскемен – Достык», в летний период, через день.

Чтобы добраться до побережья озера Алаколь от станции Жаланашколь, необходимо преодолеть путь длиной в 50 км. От станции Акши можно за 10-15 минут добраться до озера. Здесь также имеются регулярные частные такси и автобусные маршруты.

Есть немало туристов, путешествующих от столицы до озера на личном автотранспорте. Однако протяженность пути, допустим, через город Семей составит более 1400 км дороги. Из них в общей сложности 100 км находятся на стадии реконструкции.

В какой сезон дешевле отдыхать на озере Алаколь

По словам руководителя отдела внутреннего туризма компании «Azimut Travel» Дмитрия Кручинина, на Алаколе дешевле отдыхать в начале и в конце летнего сезона – июнь и первая половина августа.

«Пик сезона приходится на первые числа июля вплоть до середины августа. Сезон отпусков, обычно, начинается с июля. Для того, чтобы привлечь большое количество туристов, базы отдыха, предоставляют скидки – более низкую стоимость на начало сезона и на конец сезона, когда наблюдается спад наплыва туристов», - пояснил представитель туроператора.

Где самый дешевый отдых на побережье

Дмитрий Кручинин отметил, что стоимость везде одинаковая. Цена зависит от условий размещения и категории отеля. К слову, компания «Azimut Travel» осуществляет поездки на Алаколь из Алматы на автобусе, а на восточный берег – на поезде.

«Стоимость примерно такая же, что и на восточном берегу. Цена на номер в отелях бюджетного варианта, на южном либо восточном побережье, начинается от 5 тыс. тенге на одного человека с трехразовым питанием. Это базы отдыха эконом-класс с удобствами. Более средний вариант размещения - от 12-15 тыс. тенге на человека с питанием и с более комфортными условиями размещения. Отели премиум-класса стоят от 18 до 20 тыс. тенге на человека без питания», - отметил Дмитрий Кручинин.

Через туроператора другие турагентства приобретают туры. Оператор покупает блоки мест, организует трансфер до южного побережья. Однако, по его словам, стоимость тура туркомпании и туроператора одинаковая.

«Базы отдыха предоставляют комиссионные вознаграждения. Эту сумму мы делим с турагентствами. Условно, если база отдыха дает комиссию в размере 10-15% от проживания, эту комиссию делим пополам. Агентствам проще покупать у туроператоров», - сказал спикер.

Каков средний чек отдыха одного туриста на южном побережье Алаколя

Представитель туроператора посчитал средний чек недельного отдыха на одного туриста.

Средний вариант размещения - 15 тыс. тенге на одного человека в сутки. На семь дней - 105 тыс. тенге. Проезд в обе стороны обойдется в 16 тыс. тенге на автобусе. В среднем 120 тыс. тенге потратит турист с учетом проезда, проживания и трехразового питания.

Представитель турагентства в Алматы поделилась своим расчетом касательно отдыха туристов на Алаколе.

«Из Алматы курсируют пять поездов. Думаю, что поток в этом году удовлетворен. Стоимость билета на поезд, в среднем, варьируется от 16 тыс. тенге до 20 тыс. тенге в оба конца. В этом году тарифы динамичные, поэтому цены могут быть и выше. Также можно добраться до озера на спальных автобусах. Стоимость билета 19 тыс. тенге в обе стороны. Цена билета в обычных автобусах около 16 тыс. тенге сооьветственно», - сказала представитель туркомпании.

Средний чек на одного туриста составляет около 15-16 тыс. тенге в день с трехразовым питанием. Можно найти отели подешевле на сумму около 13 тыс. тенге в сутки. Если питание не включено на базе отдыха, туристам следует отложить около 10 тыс. тенге на один день: 2 тыс. тенге на завтра, 3 тыс. тенге на обед, оставшуюся сумму - на ужин. Средний чек отдыха одного туриста на три дня с проживанием, питанием и проездом – 70 тыс. тенге.

Средний чек на отдых одного туриста на восточном побережье Алаколя

По словам владельца баз отдыха «Инжу» и «Арасан Алаколь» (Восточно-Казахстанская область) Елены Асылбековой, в основном гостиницы на озере Алаколь рассчитаны на туристов со средним достатком и с небольшим бюджетом.

«Комплексов отдыха, которые можно отнести к классу люкс, не больше 10-15 на двух побережьях, а крупных отелей с категорией 5 звезд нет совсем. В большинстве своем номерной фонд объектов размещения составляет 40-50 номеров, базы рассчитаны на семейный отдых. В самых больших базах отдыха располагаются до 100 номеров. Стоимость во время пандемии не изменилась. Однако значительный, за последние годы, рост цен на продукты питания, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а также рост зарплат повлиял на изменение тарифов в 2022 году. Среднее изменение стоимости проживания с питанием составило от 10 до 30%. Средняя цена на базах отдыха озера Алаколь в Абайской области в пик сезона с питанием для взрослого человека составляет 15 -17 тыс. тенге. Работать на более низкий прайс - прямой убыток бизнесу. При коротком сезоне это не окупается. Доступна ли эта цена населению? Нужно понимать, что рост цен на предметы первой необходимости существенно увеличил расходную часть среднестатистической семьи. И, наверняка, перед многими семьями сейчас стоит вопрос о выборе отдыха (где-либо) или сборе детей в школу. Например, с этим фактором мы также связываем спад туристического потока в 2022 году», - поделилась Елена Асылбекова.

На базах отдыха двухместный эконом номер будет стоить от 10 до 24 тыс. тенге, стандартные номера в пансионате с трехразовым питанием стоят от 20 тыс. тенге (июнь) до 30 тыс. тенге (июль). Двухместный люкс номер в эко-домике от 18 до 30 тыс. Отели с несколькими звездами - от 45 до 220 тыс. тенге.

По словам Дмитрия Кручинина, отели подорожали до 20%, с учетом роста цен на продукты питания, топлива. Однако, последние два года, они старались не завышать стоимость проживания.

«В этом году 80-90% отелей подняли стоимость на 15-20%. Но можно с пониманием отнестись к этому. В любом случае растут зарплаты, цены на продукты питания, коммунальное обслуживание», - считает представитель туроператора.

Представитель туроператора Д. Кручинин отметил, что многие пляжи на озере Алаколь бесплатные.

«Если брать восточный берег, в основном там общественные пляжи, на которые было заложено много средств на благоустройство. Со стороны южного берега функционируют базы отдыха со своими пляжами. То есть, не сказать, что они закрытые, но в основном все расположены на берегу озера»,- отметил спикер.

В национальной компании «Kazakh Tourism» добавили, что на побережье озера ежегодно появляются новые места притяжения и размещения туристов. Например, уже второй год функционирует площадка для проведения международных фестивалей, концертов и других мероприятий - Alazone Arena. В текущем летнем сезоне для отдыхающих еженедельно на сцене выступают популярные отечественные исполнители.

