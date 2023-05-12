Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Летнюю террасу ресторана в Алматы сносят по решению суда

    12 Мая 2023, 18:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Летняя терраса ресторана «Чачапури» в центре Алматы была возведена незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На основании обращения горожан по поручению акима Алматы Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по адресу проспект Абылай хана, 107 и летней площадки.


    «По результатам проверки арендатор ТОО «Матадор» привлечен к ответственности по статье 322 части 1, 319, 323 Кодекса «Об административных правонарушениях Республики Казахстан», параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда», - сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.



    Исковые требования управления были удовлетворены, однако в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба. Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года – постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений. Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей.

    Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра, а также летние террасы двух кафе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 19 млн тенге штрафов заплатили недобросовестные строители в Жамбылской области
    Алматинцев предупредили о начале второго тура противоклещевых обработок
    На воинскую службу из Алматы в этом году призовут 3000 человек
    На 7 лет осужден полицейский в Петропавловске за покровительство незаконному бизнесу
    Популярное
    1 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    2 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    3 Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
    4 Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
    5 Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
    Новости партнеров