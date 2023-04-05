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    Летнюю террасу кафе сносят в центре Алматы

    5 Апреля 2023, 16:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Медеуского района на встрече с акимом Алматы просили проверить законность пристройки к кафе Lova Kitchen по улице Толе би, 24Б, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Позже по поручению акима Ерболата Досаева управлением градостроительного контроля Алматы проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что летняя терраса располагается в незаконно возведенной пристройке. Кроме того, при строительстве террасы была захвачена часть тротуара на территории госфонда.

    «Управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к административной ответственности по статьям 316 части 1, 321, 323 КоАП. Также в отношении ТОО «Камкор-Центр» были приняты меры по статье 319 КоАП с направлением материала в суд для принятия процессуального решения. Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям от 27 декабря 2022 года ТОО привлечено к административной ответственности по статье 319 КоАП РК и подвергнуто взысканию административного штрафа с принудительным сносом незаконно возведенного строения», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    Собственник это решение оспорил, однако постановлением Алматинского городского суда постановление Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям оставлено без изменений. Сегодня начался снос незаконно возведенного объекта в присутствии судебных исполнителей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Общество
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