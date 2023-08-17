Летнюю нехватку топлива в Павлодарской области объяснили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики прокомментировали летнюю нехватку топлива в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совокупные запасы ГСМ в Павлодарской области составляют бензин - 4,3 тысячи тонн (6,5-дневная потребность области), дизельное топливо - 15,2 тысячи тонн (13 дневная потребность области).

По Павлодарской области по крупным сетям АЗС («QazaqOil», «Helios», «Sinooil», «Газпромнефть», «Gasenergy») топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением», - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции МИА «Казинформ».

Согласно предоставленной информации, объемы поставки автобензина постепенно наращиваются с учетом запуска Павлодарского нефтеперерабатывающего завода, завершившего планово-предупредительный ремонт.

Если объем выработки за июль 2023 года составил 46,5 тысяч тонн, то в августе 2023 года план составляет 77 тысяч тонн.