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    Летняя школа для гражданских активистов стартовала в Актобе

    24 Июля 2019, 16:33

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Летняя школа для гражданских активистов и членов неправительственных организаций по принципу ТОТ стартовала сегодня в Актобе , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам президента ОЮЛ «Ассоциация НПОАктюбинской области» Айгуль Дюсеновой, в программе летнейшколы – цикл тренингов для НПО поактуальным темам, необходимым для развития неправительственныхорганизаций.

    «Летняя школа НПО по принципу ТОТ проводится ОЮЛ«Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центрадля поддержки НПО по принципу «одного окна» в Актюбинской области»,реализуемого в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданскихинициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК», - говорит А.Дюсенова.

    В первый деньпрошли семинары на тему «НПО и современное гражданское общество»,«Разработка и управление проектом».

    «НПО решают непосредственно те проблемы, которыеесть у целевой группы. Роль НПО велика во всех процессах общества. Они помогаютвыявить и решить имеющиеся проблемы, но в отличие от государства НПО можетболее оперативно решать вопросы и проблемы. НПО важно не только актуализировать проблему, но и выработать механизмыразрешения вопросов, чтобы добиться эффективности», - говорит тренер, руководительКазахской ассоциации «Равный-Равному», международный эксперт Сагынгали Елькеев.

    В течение двух последующих дней будут организованытренинги на тему «Фандрайзинг» (привлечения денежные средств для проекта), «Работав команде», «Развитие социальногопредпринимательства», «Мониторинг и оценка проекта».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область НПО
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