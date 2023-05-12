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    Летняя республиканская спартакиада по художественной гимнастике пройдет в Астане

    12 Мая 2023, 22:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 16 по 19 мая в Астане будет проходить VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие более 64 спортсменов из всех областей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    К состязаниям в групповых упражнениях допускается не более одной гимнастки 2008 года рождения. В спартакиаде также примут участие лидеры сборных команд Казахстана, в их числе Айбота Ертайкызы, Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова, Милана Парфилова.

    К финалу многоборья в индивидуальной программе допускаются 15 спортсменов из состава заявленных команд, показавшие наивысший результат в квалификации. Победитель финала многоборья определяется по наивысшей сумме баллов.


    К финалу в отдельных видах многоборья в индивидуальной программе допускаются по 8 спортсменов из состава заявленных команд, показавших наивысший результат в каждом виде многоборья. К многоборью в групповых упражнениях – одна команда от региона с самым высоким результатом в квалификации.

    Официальная церемония открытия турнира состоится в 12:00 часов 17 мая в легкоатлетическом манеже СК Qazaqstan.

    Организаторы состязаний – Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с акиматом Астаны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Гимнастика
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