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    Летняя Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

    9 Марта 2021, 19:28

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Власти Японии решили провести летние Олимпийские игры в Токио без иностранных зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

    По сообщению японского информагентства, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года состоятся без иностранных зрителей. Данное решение принято правительством Японии из-за угрозы распространения коронавируса.

    «Правительство пришло к выводу, что прием болельщиков из-за границ невозможен, учитывая обеспокоенность японской общественности и тот факт, что во многих странах были выявлены более заразные варианты заболевания», - отмечает агентство.

    Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры с 24 августа по 5 сентября.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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