Летняя Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Власти Японии решили провести летние Олимпийские игры в Токио без иностранных зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

По сообщению японского информагентства, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года состоятся без иностранных зрителей. Данное решение принято правительством Японии из-за угрозы распространения коронавируса.

«Правительство пришло к выводу, что прием болельщиков из-за границ невозможен, учитывая обеспокоенность японской общественности и тот факт, что во многих странах были выявлены более заразные варианты заболевания», - отмечает агентство.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры с 24 августа по 5 сентября.