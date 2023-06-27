Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Летний военно-полевой лагерь начал работу в Жамбылской области

    27 Июня 2023, 21:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В учебном центре Сухопутных войск Гвардейского гарнизона проходят сборы незанятой молодежи в возрасте от 18 до 23 лет, годной или ограниченно годной по состоянию здоровья к воинской службе. К ним привлечено по 30 человек из Алматы и области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    «Такие сборы проводятся впервые. Мероприятия организованы в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы военно-патриотического воспитания с учетом современных вызовов. В наборе молодых людей нам содействовали департаменты по делам обороны, управления молодежной политики акиматов и общественные структуры регионов», – проинформировал начальник военно-полевого лагеря Бахытжан Сералиев.

    Мероприятие направлено на ознакомление молодежи с жизнедеятельностью войск, получение знаний о воинской службе и военном деле, формирование патриотического сознания.

    За время сборов привлеченный контингент ознакомится с боевой техникой и видами вооружения. Под руководством командиров в ходе учебно-тренировочных мероприятий молодые люди изучат последовательность приведения воинских частей и войск в боевой порядок, освоят основы военной тактики. Занятия продлятся до 10 июля.

    Аналогичные сборы граждан от 24 лет и старше из этих же регионов состоятся с 17 июля по 25 августа. Таким образом, еще 60 человек приобщатся к военной специфике. Они пройдут обучение на базе талдыкорганского и алматинского филиалов военно-технических школ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гала-концерт Международного военно-музыкального фестиваля прошел в Астане
    Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
    Военно-музыкальный фестиваль стартовал в Астане
    Проведены взаимные инспекции «объектов контроля» Казахстана и Китая
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне