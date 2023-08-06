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    Летний снег: метровые сугробы образовались в немецком городе Ройтлинген

    6 Августа 2023, 03:17

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - 250 рабочих привлекли для очистки 30 сантиметров льда после града, который обрушился на немецкий город Ройтлинген. Для уборки улиц задействовали снегоуборочные машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

    Власти города сообщили, что шторм с градом и проливным дождем прошел в центре города. Пожарных и спасателей вызывали за день более 120 раз.

    Представитель мэрии заявил, что лед и листья заблокировали городскую дренажную систему, вызвав затопление подземных парковок, подвалов и жилых зданий. Уровень воды в реке Эхаз, которая протекает через Ройтлинген, поднялся за несколько минут на 1,5 метра. Река вышла из берегов.

    Ройтлинген находится примерно на полпути между Штутгартом и швейцарской границей Баден-Вюртемберга.

    Напомним, в июле по всей Европе аномальная жара сменялась ливнями и ураганами. Температура местами поднималась выше 40 градусов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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