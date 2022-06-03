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    Летний сезон стартует на Ertis Promenade в Павлодаре

    3 Июня 2022, 07:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Летний музыкальный сезон на главной сцене Павлодара Ertis Promenade запустят 3 июня в 19:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavloidarnews.kz.

    По информации областного управления культуры, развития языков и архивного дела, перед горожанами выступят казахстанские певец-боксер Ибрагим Ескендир и рэпер Kalifarniya, выпустивший главный хит прошлогодней зимы. Хедлайнером станет известный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас.

    Также на открытии сезона павлодарцы услышат артистов областной филармонии имени Исы Байзакова. Летний музыкальный сезон на Ertis Promenade закроется 31 августа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Культура
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