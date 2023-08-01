Летний лагерь «ARMAN»: о чем рассказывают дети и умалчивают взрослые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В очередном фоторепортаже о летнем отдыхе детей в Акмолинской области корреспонденты МИА «Казинформ» расскажут об увиденном в детском лагере «ARMAN». Здесь отдыхают сироты и дети из социально уязвимых слоев населения. Лагерь находится в коммунальной собственности управления образования Астаны.

Правда, вместе с этими детьми разместили «платных». Теперь лагерь «ARMAN» разделился на «столичных» и «детдомовских». Хотя все отдыхающие говорят, что здесь им живется плохо.

Почему так - становится понятно с первых минут. Детские площадки стоят пустые. Они ничем не могут привлечь ребят.

Ребятня развлекается как может. Днем в поисках тени на пустыре играют в мяч, вечером уходят в душные комнаты на 10 человек.

После жаркого пыльного дня у детей нет возможности принять душ. Этого блага цивилизации дети не видят неделями. Не внушает оптимизма и отсутствие возможности справить естественные нужды.

На фоне удручающей антисанитарии гротескно смотрятся самодельные стикеры на мебели со словами «тут чисто» и детской подписью «ответственного за чистоту».

«Дети-сироты» едят много

В комнате у девочек мы обнаружили коробку с опустошенными упаковками от разных, не совсем полезных снеков. Судя по всему, дети здесь недоедают. Этот вопрос мы задали напрямую.

Ребята просыпаются в 8 утра, но завтракают в 10. Как рассказали нам дети, сначала здесь кормят «столичных платных». И только потом едят остальные ребята. Пока они ждут своей очереди, играют в мяч на улице или лежат в комнатах.

«У нас еще не было завтрака. Мы ждем, пока поедят «домашние» дети, которые приезжают из Астаны. У них есть семьи. Мы из детского дома», - рассказала одна из девочек.

На вопрос, кормят ли их вкусно, хором отвечают – «нет».

«Иногда несоленое, аж аппетит пропадает. Мясо есть, но мало. Не всегда ставят на стол сыр. Мы уже месяц здесь. На завтрак дают масло, кашу, вчера давали колбасу», - поделились ребята за завтраком.

Сезонный начальник лагеря Жанат Абенова поясняет:

«Дети-сироты много едят, поэтому они заходят в столовую последними. Они приходят по три-четыре раза за добавкой. Поэтому мы их пропускаем вторым заходом, чтобы дать им побольше».

«Они в основном добавку просят. Рацион один и тот же. Городские дети из Астаны не так кушают. Астанчане могут полпорции съесть, могут вообще не есть. Детдомовские дети и хлеб просят дополнительно, и кашу. У меня практически не остается каши. Поначалу, когда они приезжают, после домашней еды не так кушают, а на 4-5 день «нагоняют», - поражается аппетиту детей повар Гульнара Дусмагамбетова.

Пока повара кормили «столичных платных», мы решили посмотреть, в каких условиях живут мальчики.

Ребятам постарше скучно в лагере. В основном они оккупируют бассейн для малышей.

«Большой бассейн уже три года на ремонте. Видимо, со средствами проблемы. Поэтому купили каркасный бассейн. По поводу средств не могу сказать. Большой бассейн наполовину сделали, но вы видите, в каком он состоянии», - рассказала сезонная начальница лагеря.

«Мы выдвинули на тендер. В ремонт входит полная замена водной системы. У нас есть бассейн, через каждые 10 дней меняем воду. Но, как видите, из-за расположения на свежем воздухе, падают листочки, мелкий песок. Однако здесь есть электрический фильтр, который проводит очистку», - рассказал и.о. директора центра детского-юношеского туризма и краеведения акимата Астаны Азамат Сабитов.

Подростки могли бы заняться футболом, но и поле здесь заросло сорняком.

«Вы поле видели? Там, как в степи, можно играть в баскетбол и футбол. Там трава и старые сломанные кольца. У нас есть свой мяч. Но мы не можем играть, потому что там нет условий. Ворота есть, но неудобно. Там травой заросло», - рассказали мальчики.

Совсем скоро закончится лето. Начнется новый учебный год. Что же расскажут ребята своим сверстникам, которые отдыхали в лагере «Arman»?

Почему же взрослым сходит с рук такое отношение к детям? Неужели все дело в действующем моратории на проверки, в том числе оздоровительных лагерей? Или же проблема в другом? В элементарной безответственности, равнодушии, халатности, а по большему счету, в неприкрытом саботаже работы государства в сфере воспитания подрастающего поколения – будущего нации.

Как сообщили нам надзорные органы, проверка объектов летнего досуга будет проводиться до конца августа. О результатах проверки мы обязательно расскажем позже.

Upd: После нашего материала об отдыхе детей в лагере «Самрук» в Бурабае, где мы обнаружили вопиющие нарушения, санитарная служба Акмолинской области проверила состояние детского лагеря. Как сообщили в ведомстве, решается вопрос о закрытии лагеря в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Также выяснилось, что в «Самруке» приняли на отдых в два раза больше детей, чем было разрешено. Соответственно, были задействованы корпуса, неподготовленные к приему юных отдыхающих.