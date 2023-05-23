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    Летним отдыхом охватят почти 200 тысяч столичных школьников

    23 Мая 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для школьников Астаны в период самых длительных каникул ежегодно организуют летний отдых. В этом году им охватят почти 200 тысяч учащихся по двум направлениям – оздоровление и занятость, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «За летний период 2023 года всеми видами летнего отдыха будут охвачены 197 869 школьников, или 98% от общего числа обучающихся 1 - 10 классов. В 85 школах организованы пришкольные лагеря для детей начальных классов. В спортивно-оздоровительном лагере «Арман» и «Боровичок» будут отдыхать 2800 детей, из них 2050 детей-сирот и детей из многодетных, малообеспеченных семей», - проинформировал на онлайн-брифинге заместитель руководителя управления образования Астаны Серик Адылбаев.

    Кроме того, с 5 июня по 16 июля 2023 года Дворец школьников имени аль-Фараби организует академию летнего отдыха «Балалықтың бойтұмары» в три сезона по две смены.

    В рамках дебатного движения «Ұшқыр ой алаңы» с 5 по 30 июня 2023 года будет организована Летняя академия дебатов, предусматривающая два сезона в одну смену. Программа лагеря предусматривает тренинги от спикеров из дебатного клуба «Парасат».

    В июне во дворцах школьников сформируют краткосрочные хобби-клубы по прикладному искусству, изучению английского языка и др. Также продолжат свою работу кружки по плаванию и спортивному направлению.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Образование
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