Летние культурно-досуговые проекты для детей презентовали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в сфере культуры реализуются проекты с охватом более 1 млн детей. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство культуры и спорта РК активно работает над всеми заданиями и задачами, поставленными в рамках проведения Года детей. Вся работа направлена на обеспечение качественного и доступного образования, полноценного творческого развития детей, повышение их спортивного и творческого потенциала», - сказал Д. Абаев.

По его словам, в сфере культуры запущено несколько крупных проектов с охватом более 1 млн детей.

«В частности, запущен республиканский культурно-образовательный онлайн проект «Ұлағатты ұрпақ». Проект ведется на сайтах и в социальных сетях. В настоящее время количество просмотров составляет 986 тыс., до конца года ожидается 2 млн просмотров. Это очень масштабный интересный проект. Не выходя из дома, школьники смогут совершить виртуальное путешествие, посмотреть лучшие образцы оперного, балетного, драматического искусства, посмотреть казахстанские и зарубежные фильмы и мультфильмы. С участием известных деятелей культуры и искусства, профессорско-преподавательский состав творческих вузов на 20 сайтах полностью внедрены 402 видеоурока, разработанные на двух языках по 5 направлениям. Например, о музыкальном искусстве, кинематографии, изобразительном искусстве, театре и сакральном Казахстане», - пояснил министр.

Кроме того, по его словам, проект «Культурный норматив школьника» внедрен в 1 510 школах страны. Это составляет 20% от общего количества школ. До конца года планируется довести этот показатель до 30%.

На специальном сайте сейчас собраны книги более 100 казахстанских авторов. До конца года здесь разместят 5000 книг.

«Это единственная электронная библиотека для детей. Кроме того, был проведен республиканский фестиваль-выставка детского творчества «Таланты среди нас». По итогам фестиваля ребятам присуждено 16 номинаций», - сказал министр.

Согласно озвученным данным, на инклюзивном фестивале детского творчества «Мейірім» для детей с особыми образовательными потребностями будут организованы мастер-классы по 6 направлениям: глинотерапия, валяние войлока, интуитивная живопись, пластилин.

«В честь Дня защиты детей стартовал масштабный социальный проект «Летнее кино». В течение лета для детей и подростков из многодетных, нуждающихся в помощи, малообеспеченных семей организуются бесплатные кинопоказы. Это проект Государственной концертной организации «Казахконцерт», реализуется он совместно с АО «Казахфильм», АО «Национальный центр поддержки кино», - добавил Даурен Абаев.