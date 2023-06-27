Летнее кафе с киосками сносят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы сносят по решению суда в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Управления градостроительного контроля, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар. Ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.

После продолжительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

«Сегодня начат демонтаж объектов и освобождение пешеходной инфраструктуры», - отметили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, а также летние террасы двух кафе.