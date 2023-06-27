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    Летнее кафе с киосками сносят в Алматы

    27 Июня 2023, 10:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы сносят по решению суда в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Управления градостроительного контроля, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар. Ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.

    После продолжительных судебных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

    «Сегодня начат демонтаж объектов и освобождение пешеходной инфраструктуры», - отметили в управлении градостроительного контроля Алматы.

    Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, а также летние террасы двух кафе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды
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