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    Летевший в Костанай самолет вернулся в аэропорт Алматы

    31 Декабря 2022, 19:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании FlyArystan, вылетевший из Алматы в Костанай, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пассажиры рейса своими возмущениями поделились в Сети, оставив комментарии под постом компании с поздравлением с наступающим новым годом.

    «Купили билеты за месяц на 31 декабря, чтобы быть в Новый год с родными. Приехали в аэропорт, сели в самолет, взлетели, летели 40 минут и нас развернули обратно. Причина: технические неполадки», - возмутилась одна из пассажирок.

    Другой пассажир также заявил, что сначала несколько раз переносили время вылета рейса, а потом и вовсе отменили.

    «Сегодня для многих праздник. Многие хотели встретить Новый год в кругу друзей и близких, а у кого-то важная встреча. А вы просто отменили рейс», - написал другой пассажир.

    В авиакомпании сообщили, что самолет рейса КС7141 Алматы - Костанай вылетел по расписанию в 12:10. Однако по технической причине борт вернулся в аэропорт вылета.

    «В течение происходящего летное время экипажа вышло. Так, в связи с тем, что предоставить дополнительный экипаж не было возможности, было принято решение об отмене рейса. Пассажирам отмененного рейса предлагается полный возврат по месту приобретения билета, либо перебронирования на возможные альтернативные рейсы. Также пассажирам были предоставлены напитки и питание. По мере наличия свободных мест пассажирам будет предложено расселение в гостинице, либо возмещение расходов по проживанию», - ответили в FlyArystan.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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