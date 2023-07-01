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    Летевший в Алматы самолёт совершил вынужденную посадку в Кызылорде

    1 Июля 2023, 11:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолёт авиакомпании FlyArystan, летевший из Атырау в Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рейс КС7196 Атырау - Алматы, вылетающий в 07:00 1 июля, совершил вынужденную посадку в городе Кызылордt в связи с самочувствием одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской помощи в Кызылорде. Борт дозаправили и он готовится к вылету в Алматы», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    В компании отметили, что причина задержки рейса в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании.

    Ранее самолет авиакомпании FlyArystan также совершил вынужденную посадку в Атырау.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Кызылординская область Происшествия Кызылорда
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