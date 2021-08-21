«Летающую» рыбу засняли на видео в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области засняли на видео «летающих» рыб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, сделанное на Приморском канале в Атырауской области. На нем видно, что при движении лодки из воды вверх взлетает достаточно крупная рыба, которая периодически даже попадает на носовую часть лодки. В комментариях люди высказывают опасения, что, возможно, в канале сильно прогрелась вода, снизилось содержание кислорода, или он критически обмелел. Поэтому рыба и ведёт себя не совсем адекватно.

«Ничего необычного или страшного не происходит. Это Приморский канал, куда зашло или там обитает много толстолобика. Эта рыба очень боится шума. Даже если ударить со стоящей лодки плашмя веслом по воде, то, если рядом кормиться косяк толстолобика, рыба от испуга моментально убегает, при этом выпрыгивая из воды. Здесь же на приличной скорости мчится моторная лодка, издавая сильный шум. Вот толстолобик и переполошился, стараясь уйти побыстрее от лодки», - рассказал профессиональный рыбак Мухтар Аубекиров.

Отметим, что населяет толстолоб мелководные, глубиной до 2-3 метров, озера, протоки и каналы со слабым течением, хорошо прогреваемые солнцем.