Летальным исходом заканчиваются около 60 случаев падения с высоты детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В многопрофильную городскую детскую больницу №2 часто обращаются дети с травмами. По словам руководителя хирургической службы Рината Байгереева, по факту падения с высоты Нур-Султан занимает первую позицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По количеству обращений первое место занимает травматологический блок. По падению с высоты Нур-Султан занимает первую позицию. Город высотный. В течение нескольких лет мы стараемся с этим как-то бороться. Сейчас в окна устанавливаются москитные сетки с защитной фиксацией. К сожалению, пока тенденции к снижению случаев нет. От 40 до 60 случаев падения с высоты в год заканчиваются печальным исходом. С начала года зарегистрировано 20 случаев падения с высоты», - сообщил Ринат Байгереев в ходе пресс-тура в рамках акции «Подари улыбку детям», организованном столичным филиалом Фонда социального медицинского страхования.

В детской больнице функционируют приемы покоя с круглосуточным травматологическим пунктом. Только ежедневно туда обращаются не менее 250 детей.

«Это огромный поток. Оказывается экстренная помощь по различным видам травм. Для этого существует отделение экстренной травматологии. Травматологический блок представлен отделением ортопедии с реабилитацией, где оказывается плановая помощь детям», - пояснил спикер.

Второе место по количеству обращений занимает хирургия. Ежедневно здесь проходят обследование около 100-150 детей, проводится 10-15 операций. В больницу часто обращаются дети, пострадавшие от ДТП.

Глава хирургической службы отметил, что это единственный стационар по городу, где оказывается плановая помощь. Сейчас хирурги активно развивают это направление. Планируется приобрести современное оборудование, операцию будут проводить без разреза путем проколов.

В год в хирургическом отделении детской больницы №2 проводится около 13 тыс. операций. В прошлом году хирурги провели 13400 операций.