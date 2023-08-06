Лет 5 назад такие технологии были только в фильмах про Джеймса Бонда - Нурканат Айдильдин о «Безопасном городе»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подходит к концу трехлетняя программа «Безопасный город». В рамках данного проекта в шахтерской столице уже установлено 2726 камер видеонаблюдения, что позволило значительно уменьшить число правонарушении и ДТП на улицах города. О технической стороне и новшествах нашему корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор по развитию Научно-производственного объединения «Перспектива» Нурканат Айдильдин.



С 2021 года в Караганде осуществляется проект «Безопасный город». Проект позволяет повысить мониторинг ситуации в режиме реального времени с использованием технических средств, а также осуществляет поиск и анализ данных по предотвращению и раскрытию преступлений и правонарушений.

Мы побеседовали с директором по развитию Научно-производственного объединения «Перспектива» Нурканатом Айдильдиным. Он рассказал о технических нюансах видеокамер и их преимуществах.

- Нурканат Букбаевич, расскажите о деятельности вашего Научно-производственного объединения.

Наша компания существует на рынке более 10 лет. Специализируемся мы на разработке IT решений в области обеспечения общественной и дорожной безопасности. На текущий момент реализуем проект «Безопасный город» в двух промышленных областях нашей страны. Это область Улытау и Карагандинская область. Также на республиканском уровне реализуем пилот проекта Национальная система видеомониторинга.

Прогресс не стоит на месте. И мы стараемся шагать в ногу со временем, предоставляя государству новые технологичные решения в сфере обеспечения безопасности. Я говорю о присутствии в наших системах видеомониторинга событийной аналитики: распознавание ГРНЗ, детекция на оставленные предметы, детекция на массовое скопление людей, поиск лиц по архивным видеозаписям.

В числе перечисленных модулей имеются как собственные разработки, так и решения наших партнеров, интегрированные с нашей платформой видеомониторинга.

- Если сравнить камеры видеонаблюдения пятилетней давности и нынешние, какие есть отличия?

- Перед тем как ответить, хочу внести небольшую корректировку. Смотрите, камера видеонаблюдения транслирует видеопоток, а уже с имеющимся видеопотоком работает наш софт.

Если это АПК (аппаратно-программный комплекс), обеспечивающий соблюдение скоростного режима на линейных участках дороги, алгоритмы нашей системы обрабатывают видеоматериал и определяют скорость транспортных средств на выделенном участке. С другими АПК картина идентична, различаются только алгоритмы.

Возвращаясь к вопросу. Да, современные камеры значительно выросли в качественном показателе в разрезе последних 5 лет. Улучшилась сьемка при плохом освещении и в ночное время суток. Также значительные изменения перетерпели габариты – они уменьшились.

Опираясь на темпы развития Цифровой отрасли Казахстана, мы значительно выросли и в аспекте программного обеспечения.

Вы только представьте, что огромный поток видеоматериала обрабатывает уже не человек, а заданный им алгоритм. Я сейчас говорю о модулях аналитики.

К примеру, на базе одного объекта УТО (уязвимого в террористическом отношении) мы развернули систему по распознаванию злоумышленника и настроили ее уведомлять дежурного оператора ЦОУ. Лет 5 назад такие технологии были только в фильмах про Джеймса Бонда.

- Помимо уличных камер, как обстоят дела с камерами видеонаблюдения в учебных заведениях?

- Как раз в продолжение нашей с вами тематики. Наши решения универсальны и абсолютно адаптивны к любой среде. Объекты образования, ТРЦ, медицинские учреждения, ж/д переезды, места проведения массовых мероприятий и т.д. - вот небольшой перечень локации, где применяются наши решения.

Если говорить о картине «ожидание» и «реальность», то нам хотелось бы, конечно, чтобы качество передаваемого изображения становилось только лучше, это значительно ускорит процесс обработки информации. Я сейчас говорю про наши боли, что порой, когда мы интегрируем уже установленную кем-то ранее систему видеомониторинга и сделанную халатно, нам приходится затрачивать колоссальные вычислительные мощности программного обеспечения для передачи данных в ЦОУ департамента полиции и получения корректных сведений для последующей аналитики.







Камеры в учебных заведениях и других объектах устанавливаются из расчета предотвращения и ранней детекции событий, которые могут предшествовать какому-либо инциденту (буллинг, драка, пожар и т.д. )

- Ведете ли вы статистику снижения правонарушении после установки камер?

- Однозначно, имеются статистические данные о количестве трафика и нарушений. Определенная положительная динамика наблюдается. У водителей растет культура соблюдения ПДД.

- Кто и как определяет в каких точках нужно ставить камеры? Чем руководствуетесь ?

- Адресная программа, по которой монтируются системы видеонаблюдения, разрабатывается заказчиком, исходя из целесообразности и необходимости, мы лишь даем рекомендации по техническим вопросам.

Наша финальная миссия - это создание цифровых двойников городов. Это означает под собой унифицированную систему, объединяющую в себе всю инфраструктуру города и процессы.

Моделируем ситуацию, что происходит инцидент - пожар в степи. Система распознает пожар и уведомляет все инстанции, также дает открытую картину и в формате 3D показывает зоны поражения, что дает сотрудникам ведомственных служб принимать правильные действия для локализации пожара.

- Какие планы на будущее?

- Мы находимся в самом начале нашего пути. Проделано не мало, но еще многое предстоит впереди. В нашей стране еще много темных уголков, где отсутствуют не просто системы видеомониторинга с аналитикой, а коммуникационные инфраструктуры, которые должны способствовать процессу цифрового развития страны. В отдаленных населенных пунктах имеются трудности со стабильными каналами связи с областными и республиканскими центрами, а также трудности в работе мобильных операторов.

- Благодарю за беседу!