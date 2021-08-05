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    Лесные пожары в Турции: огонь подошел к ТЭЦ города Кемеркёй

    5 Августа 2021, 08:37

    МУГЛА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

    Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.

    Как сообщается, огонь, распространяющийся под действием ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ. В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.

    В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.

    Персонал станции эвакуирован, с территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

    Тушение пожара осложняет сильный ветер.

    Напомним, в Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.

    Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Пожар
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