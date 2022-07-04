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    Лесные пожары угрожают Греции - для помощи выехали 200 пожарных из стран ЕС

    4 Июля 2022, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Греции из-за погодных условий в июле прогнозируется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщает Министерство гражданской защиты страны, опубликовавшее карту, на которой выделены зоны повышенного риска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Под особой угрозой оказалось побережье Эгейского моря, а также Аттика, Пелопоннес и Центральная часть Греции. Местные пожарные службы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за ситуацией круглосуточно, чтобы не допустить лесных пожаров, ставших здесь в прошлом году настоящей катастрофой.

    В качестве превентивной меры власти ввели строгий запрет на посещение лесов и любых пожароопасных районов.

    Сейчас в страну направляются более 200 пожарных из шести стран Евросоюза. Они поделятся опытом со своими греческими коллегами и окажут им помощь в борьбе с огнём. Уже прибыли первые две команды – из Болгарии и Румынии.

    В прошлом году беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса.

    Согласно опубликованного в прошлом году во время лесных пожаров отчета EFFIS, пожары, бушевавшие в Греции, разрушили 90 % всех земель.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Греция Евросоюз Мировые новости Пожар
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