Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о лесных пожарах в области Абай, об укреплении торговых связей с ОАЭ, об углублении сотрудничества с Ираном. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Al Jazeera:Четырнадцать человек погибли в результате лесных пожаров в Казахстане

Международное информационное агентство «Al Jazeera», базирующееся в Дохе, опубликовало 10 июня статью о лесных пожарах в области Абай на востоке Казахстана.

Фото: ДЧС

«Четырнадцать человек погибли в результате крупных лесных пожаров на северо-востоке Казахстана, что является самым высоким показателем подобных потерь в центральноазиатской стране за последние годы. Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило в субботу, что 316 человек были эвакуированы, но ситуация была под контролем, а дома в безопасности, несмотря на высокую температуру и изменение направления ветра, препятствующие реагированию», - говорится в статье.

Arab News: ОАЭ и Казахстан подписали соглашение об укреплении торговых связей

Информационное агентство Arab News, находящееся в Эр-Рияде, сообщило 14 июня о подписании меморандуае о взаимопонимании между KazakhExport и Etihad Credit Insurance, экспортно-кредитной компанией ОАЭ, с целью содействия торговле и поддержки устойчивого экономического роста между двумя странами.

Фото: WAM

«Экспортеры из ОАЭ и Казахстана получат более широкий доступ к страхованию и торговому кредитованию в соответствии с нормами шариата после того, как обе страны подписали соглашение о защите компаний от потенциальных коммерческих рисков в международных сделках», - пишет издание.

Согласно соглашению, обе стороны организуют семинары с целью обучения малых и средних предприятий преимуществам использования решений по защите торговли. Эти решения направлены на минимизацию рисков неплатежей, возникающих из-за различных коммерческих и геополитических факторов.

Anadolu Agency: Четырехсторонняя встреча по Сирии запланирована на следующей неделе в Казахстане

Турецкое агентство Anadolu сообщило 14 июня со ссылкой на турецкие дипломатические источники, что на следующей неделе в Астане состоится очередная международная встреча по Сирии в Астанинском формате.

«Заместители министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии планируют встретиться в Астане 21 июня», - сообщает агентство.

Фото: aa.com.tr

«Четыре страны обменяются мнениями о нормализации отношений между Турцией и Сирией, а также по вопросам борьбы с терроризмом, политическом процессе и гуманитарных вопросах, включая добровольное, безопасное возвращение сирийцев», - говорится в сообщении.

Mehr News Agency:Иран - близкий партнер Казахстана в исламском мире

Информационное агентство Mehr, которое находится в Тегеране, опубликовало 13 июня статью о встрече спикера Сената Маулена Ашимбаева с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джокаром, в ходе которой стороны обсудили углубление сотрудничества и партнерства между двумя странами.

Фото: senate.parlam.kz

«Ашимбаев отметил, что двусторонние отношения между Астаной и Тегераном набирают обороты с момента визита президента Токаева в Иран в 2022 году. Далее казахстанский чиновник выразил глубокую заинтересованность казахстанской стороны в дальнейшем развитии отношений между парламентами Казахстана и Ирана», - говорится в статье.

Euronews:Энергетическая безопасность на быстро меняющемся рынке

14 июня Euronews опубликовал статью об одной из панельных сессий международном форуме Астана, которая была посвящена энергетической безопасности на тему «Переосмысление энергетической безопасности: необходимость выйти за рамки упрощенных решений».

«Европа и Центральная Азия ищут решения быстро меняющихся энергетических проблем. Вопрос энергетической безопасности активно обсуждался на международном форуме Астана. Казахстан, один из важнейших мировых производителей нефти, стремится увеличить свои поставки на мировой энергетический рынок и влияние на него», - пишет издание.

Euronews цитирует заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, который сказал: «Казахстан обеспечивает около 8 процентов потребностей Европы в нефти, но Казахстан обеспечивает около 20 процентов потребностей Европы в уране».

«Сейчас мы думаем о развитии мирной атомной промышленности в Казахстане, учитывая обилие ресурсов, которыми мы располагаем», - сказал Василенко, которого цитирует Euronews.

Asia Times: Средние державы в фокусе на Астанинском форуме

Базирующийся в Гонконге англоязычный новостной сайт Asia Times опубликовал 12 июня статью с международного форума Астана, посвященную роли средних держав. Термин «средняя держава» относится к стране, которая обладает определенной степенью влияния и мощи на мировой арене, но не считается сверхдержавой или крупным глобальным игроком.

«Повестка дня форума была всеобъемлющей, охватывая темы от продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и потоков капитала до роли Организации Объединенных Наций, экономической интеграции и необходимости того, чтобы средние державы придерживались ответственного государственного управления из-за его отсутствия в других странах», - говорится в статье.

В ней подробно рассматривается выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании.

«Токаеву удалось собрать в Астане большинство средних держав из Азии, Африки и Ближнего Востока, хотя Латинская Америка была представлена слабо. Делегаты дали понять, что они больше не собираются сидеть сложа руки и наблюдать, как целые регионы мира погружаются в хаос и конфликты из-за разборок и противостояний между великими державами», - пишет Asia Times

Global Voices: Казахстан до сих пор не забывает о политических репрессиях и голоде советской эпохи

Global Voices, международное сообщество писателей, блогеров и цифровых активистов, опубликовало 13 июня статью о Дне памяти жертв политических репрессий в Казахстане.

В статье рассматриваются некоторые из самыхстрашных страниц истории Казахстана, включая Ашаршылық (голод) и сталинские репрессии.

«В 2020 году Токаев учредил Государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она состоит из 11 рабочих групп, и каждая из них изучает архивы, чтобы найти жертвы репрессий, принадлежащих к определенным группам, таким как религиозные деятели и местная интеллигенция. Решение о создании этой комиссии было принято через 17 лет после того, как правительство приняло Закон о реабилитации массовых политических репрессий в 1993 году, который был одним из самых первых законов, принятых после обретения Казахстаном независимости в 1991 году», - говорится в статье.