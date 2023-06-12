Лесные пожары могут продолжаться в Канаде все лето

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Около 435 лесных пожаров горели в Канаде этой ночью, дым от которых окутал Нью-Йорк и другие части США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Axios.

Бушующие пожары вынудили чиновников в провинции Британская Колумбия распорядиться о новой эвакуации в выходные дни, и приказы об эвакуации остались в силе для тысяч людей в других провинциях - Альберте и Квебеке, поскольку индекс качества воздуха в Нью-Йорке достиг 110 в воскресенье днем. Это нездоровый уровень для групп риска.

Хотя задымление в США не достигло опасного уровня, как на прошлой неделе, федеральное агентство природных ресурсов Канады прогнозирует пожарную активность выше нормы на большей части страны вплоть до конца сентября.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заявил в субботу утром, что ситуация в центральных и северо-западных районах Канады остается сложной, но пожарные добились прогресса в борьбе с пожарами на северо-востоке провинции.

Впервые в истории Квебека местные власти и пожарные борются с таким количеством пожаров одновременно и эвакуируют такое количество людей», — добавил Боннардель. В общей сложности эвакуированы уже около 14 000 человек.

«Мы собираемся устроить (пожарам) бой, который, как мы думаем, продлится все лето… Мы еще не выиграли битву», - подчеркнул он.

Это означает, что дым, вероятно, продолжит воздействовать на северную часть США в течение следующих нескольких месяцев, пока Канада будет бороться с лесными пожарами.

Дым от лесных пожаров представляет серьезную угрозу для здоровья людей. Он может быть опасен для здоровья людей даже за сотни миль от пожара, так как несет вредные микроскопические частицы, которые могут вызвать воспаление в легких.

Многочисленные исследования показывают, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, является ключевым фактором повышения риска лесных пожаров, и что из-за этого волны тепла чаще возникают, становятся более интенсивными и длятся дольше.

Изменение климата приводит к увеличению числа случаев критической пожарной погоды в США и других частях мира, в том числе на Крайнем Севере, где в последние годы наблюдались более крупные и частые пожары.