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    Лесные пожары бушуют в Северной Калифорнии

    4 Сентября 2022, 13:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Высокая температура воздуха, засуха и минимум осадков спровоцировали лесные пожары не только в Костанайской области, но и в ряде других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Северной Калифорнии (США) в субботу вспыхнули два лесных пожара. Жителей сельской местности эвакуировали .

    По данным американских телеканалов, возгорание происходит в округе Сискию. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в данном округе, где в результате пожара пострадали несколько мирных жителей. Их доставили в ближайшую больницу.

    По словам пожарных, огонь охватил почти 4 тыс. акров. По состоянию на утро субботы пожар локализовали на 20%. В настоящее время действует приказ об эвакуации.

    Телеканал Euronews сообщил, что в этом году лесные пожары в Евросоюзе сожгли рекордные 700 тыс. гектаров — это абсолютный рекорд с начала регистрации чрезвычайных ситуаций. Площадь в 700 тыс. га почти в три раза превышает площадь Люксембурга или примерно равна территории Азербайджана.

    Данные Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS) показывают, что больше всего пострадала Испания: сгорело более 283 тыс. гектаров. За ней следуют Румыния (150 735), Португалия (86 631), Франция (62 102) и Италия (42 835).

    Количество пожаров в мире также резко возросло за последние годы: к середине августа зарегистрировали более 2300 пожаров, что намного превышает средний показатель за период 2006–2021 годов, составляющий 1349 пожаров.

    Изменение климата спровоцировало пожары по всей Европе. В этом году многие пожары вызваны несколькими волнами тепла и засухой, которая, по словам Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, может быть самой сильной за последние 500 лет.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    США Европа Мировые новости Пожар Природа Засуха
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