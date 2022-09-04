Лесные пожары бушуют в Северной Калифорнии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Высокая температура воздуха, засуха и минимум осадков спровоцировали лесные пожары не только в Костанайской области, но и в ряде других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Северной Калифорнии (США) в субботу вспыхнули два лесных пожара. Жителей сельской местности эвакуировали .

По данным американских телеканалов, возгорание происходит в округе Сискию. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в данном округе, где в результате пожара пострадали несколько мирных жителей. Их доставили в ближайшую больницу.

По словам пожарных, огонь охватил почти 4 тыс. акров. По состоянию на утро субботы пожар локализовали на 20%. В настоящее время действует приказ об эвакуации.

Телеканал Euronews сообщил, что в этом году лесные пожары в Евросоюзе сожгли рекордные 700 тыс. гектаров — это абсолютный рекорд с начала регистрации чрезвычайных ситуаций. Площадь в 700 тыс. га почти в три раза превышает площадь Люксембурга или примерно равна территории Азербайджана.

Данные Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS) показывают, что больше всего пострадала Испания: сгорело более 283 тыс. гектаров. За ней следуют Румыния (150 735), Португалия (86 631), Франция (62 102) и Италия (42 835).

Количество пожаров в мире также резко возросло за последние годы: к середине августа зарегистрировали более 2300 пожаров, что намного превышает средний показатель за период 2006–2021 годов, составляющий 1349 пожаров.

Изменение климата спровоцировало пожары по всей Европе. В этом году многие пожары вызваны несколькими волнами тепла и засухой, которая, по словам Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, может быть самой сильной за последние 500 лет.





Фото: abcnews.go.com