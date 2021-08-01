Лесные пожары бушуют на юге Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабные лесные пожары охватили юг Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Греция

Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, вынудил пожарную службу и береговую охрану эвакуировать четыре деревни и всех отдыхающих с пляжа. На помощь пришли и частные лодки.

Пламя вспыхнуло в горном лесу в 30 километрах к востоку от города Патры, третьего по величине в стране.

За последние сутки в Греции зарегистрированы 56 лесных пожаров, быстрому распространению огня способствует сухая погода, аномальная жара (во многих местах до 42 градусов) и сильный ветер.

Италия

Лесные пожары продолжают бушевать на юге Италии. Наиболее серьёзная ситуация сложилась на Сицилии. Итальянские СМИ сообщает о том, что только за последние сутки вмешательство пожарных потребовалось в 250 случаях. Минувшей ночью были ликвидированы пожары в горах и на морских курортах, десятки людей были эвакуированы в Катанию, коммерческий центр Сицилии.

В пятницу городской аэропорт был вынужден временно приостановить полеты.

Босния

Около Вышеграда, в восточной части Боснии и Герцеговины, пожар угрожает Великому Столацу, среде обитания ели Панчича, редкого и охраняемого эндемичного вида деревьев. Эта ель, названная по имени сербского врача и ботаника, первого президента Сербской королевской академии, растёт в самых труднодоступных местах и на очень небольшой территории. Она считается самым старым деревом в Европе.

По данным местных властей, пожар взят под контроль.

Турция

Число жертв лесных пожаров, бушующих на средиземноморском побережье Турции, возросло до 6 - в субботу при тушении пожаров в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья погибли двое рабочих, управлявших бульдозерами.

Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Помощь турецким коллегам оказывают пожарные других стран. Готовность выразили власти Грузии и Казахстана. Россия отправила уже четыре противопожарных самолёта. Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявлены зонами бедствия.

Ранее Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавшие районы и осмотрел их с вертолета. Выступая в Манавгате, он объявил, что турецкое правительство покроет арендную плату для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома.



