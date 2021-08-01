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    Лесные пожары бушуют на юге Европы

    1 Августа 2021, 20:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабные лесные пожары охватили юг Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Греция

    Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, вынудил пожарную службу и береговую охрану эвакуировать четыре деревни и всех отдыхающих с пляжа. На помощь пришли и частные лодки.

    Пламя вспыхнуло в горном лесу в 30 километрах к востоку от города Патры, третьего по величине в стране.

    За последние сутки в Греции зарегистрированы 56 лесных пожаров, быстрому распространению огня способствует сухая погода, аномальная жара (во многих местах до 42 градусов) и сильный ветер.

    Италия

    Лесные пожары продолжают бушевать на юге Италии. Наиболее серьёзная ситуация сложилась на Сицилии. Итальянские СМИ сообщает о том, что только за последние сутки вмешательство пожарных потребовалось в 250 случаях. Минувшей ночью были ликвидированы пожары в горах и на морских курортах, десятки людей были эвакуированы в Катанию, коммерческий центр Сицилии.

    В пятницу городской аэропорт был вынужден временно приостановить полеты.

    Босния

    Около Вышеграда, в восточной части Боснии и Герцеговины, пожар угрожает Великому Столацу, среде обитания ели Панчича, редкого и охраняемого эндемичного вида деревьев. Эта ель, названная по имени сербского врача и ботаника, первого президента Сербской королевской академии, растёт в самых труднодоступных местах и на очень небольшой территории. Она считается самым старым деревом в Европе.

    По данным местных властей, пожар взят под контроль.

    Турция

    Число жертв лесных пожаров, бушующих на средиземноморском побережье Турции, возросло до 6 - в субботу при тушении пожаров в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья погибли двое рабочих, управлявших бульдозерами.

    Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Помощь турецким коллегам оказывают пожарные других стран. Готовность выразили власти Грузии и Казахстана. Россия отправила уже четыре противопожарных самолёта. Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявлены зонами бедствия.

    Ранее Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил пострадавшие районы и осмотрел их с вертолета. Выступая в Манавгате, он объявил, что турецкое правительство покроет арендную плату для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Греция Турция Италия Европа Мировые новости
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