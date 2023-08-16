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    Лесные пожары бушуют на Канарских островах: жителей деревень эвакуировали

    16 Августа 2023, 21:08

    ТЕНЕРИФЕ. КАЗИНФОРМ - Власти Испании отдали распоряжение об эвакуации жителей четырех деревень на Тенерифе, крупнейшем острове Канарского архипелага, из-за лесного пожара, который вспыхнул на территории природного парка, окружающего вулкан Тейде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Пожар начался в лесистой местности во вторник вечером на северо-востоке Тенерифе. Тушение пожара осложнено сложным рельефом местности.

    По сообщению Canarias Radio, к борьбе с огнем привлечены вертолеты. Жители деревень Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Аджафона (Arrate, Chivisaya, Media Montaña and Ajafona) были эвакуированы.

    Огонь уже уничтожил около 130 гектаров земли у вулкана Тейде. Высота Тейде – 3 718 метров, что делает вулкан самой высокой точкой Испании.

    Напомним, на прошлой неделе Канарские острова столкнулись с аномальной жарой и высоким риском возникновения лесных пожаров.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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