Лесные питомники будут реконструировать в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — До 2025 года в Костанайской области на территории лесных фондов планируется высадить 28,8 тысячи га, для чего необходимо 168,4 млн сеянцев. Работа будет проводиться поэтапно. Акцент будет сделан также на модернизации имеющихся лесных питомников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году план посадки лесных культур составлял 4,3 тыс. га в количестве 24,4 млн штук. Фактически было высажено 16,5 млн штук сеянцев на площади 2,7 тыс. га.

«В 2023 году план посадки лесных культур составляет 7023,5 га в количестве 38,9 млн штук. Весной было высажено 11,1 млн сеянцев на площади 1,8 тыс. га, что составило 28% от годового объема. Осенью необходимо высадить 27,8 млн штук на площади 5,1 тыс. га», - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Гульжанат Керибаева.

По ее словам, имеются риски невыполнения плановых показателей из-за отсутствия посадочного материала на рынке республики, а также собственного посадочного материала.

Проинформировала Г. Керибаева и о лесовосстановительных работах на площадях гари в Аулиеколе.

«Лесные культуры должны создаваться на вырубках давностью три года и более, на которых в течение предельно допустимого срока не произошло естественное возобновление леса. Первые два года предусматриваются для проведения работ по расчистки гари и возможности естественного возобновления леса. Если на третий год после пожаров естественного возобновления не будет, то следует переходить к посадке. Поэтому на площадях гари посадка будет после расчистки с учетом естественного возобновления леса, что позволит снизить как материальные, так и трудовые затраты на посадку»,- пояснила она.

Это, скорее всего, будет к осени 2024 года.

В связи с этим, уже сейчас ведомством ведется работа по реконструкции лесных питомников Басаманского и Пригородного учреждений лесного хозяйств. Финансирование работ по модернизации и реконструкции лесных питомников проводится через Фонд сохранения биоразнообразия из средств по гранту Объединенных Арабских Эмиратов на восстановление лесов Костанайской области, а также частично за счет спонсорских средств (изготовление проектов на сумму 75 млн тенге).

«После реконструкции ожидается выход посадочного материала ежегодно порядка 10 млн сеянцев сосны. В настоящее время ведутся работы по изготовлению рабочих проектов питомников и проектов системы орошения питомников, а также уже частично приобретено необходимое оборудование на питомники Басаманским и Пригородным учреждениями лесного хозяйства за счет средств, выделенных спонсором. Также уже заключены договора с КазНИИ лесного хозяйства и КазНИИ водного хозяйства на изготовление проектов модернизации и расширения лесных питомников и проектов орошения», - заключила Г. Керибаева.

Ранее сообщалось о том, как будет осваиваться аулиекольский лес после крупного пожара.