Лесной пожар​ в ВКО локализован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар, произошедший 3 июля в горах на территории Асубулакского​ лесного хозяйства Уланского района​, локализован , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать 6 июля в 15:10 на предварительной площади 20 га.

«Неоценимую помощь в борьбе с огнем в данной местности оказала авиация. Вертолеты МИ-8 ​АО «Казавиаспас», МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО​ тушили ​ пожар с воздуха, всего совершено 125​ сбросов воды. Всего в ликвидации пожара было​ задействовано​ более 250 человек,​ ​34 единиц техники, 5 вертолетов», - проинформировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар продолжают тушить в лесничестве «Ертыс орманы» в Павлодарской области.