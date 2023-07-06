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    Лесной пожар​ в ВКО локализован

    6 Июля 2023, 17:01

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар, произошедший 3 июля в горах на территории Асубулакского​ лесного хозяйства Уланского района​, локализован , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По данным МЧС, пожар удалось локализовать 6 июля в 15:10 на предварительной площади 20 га.

    «Неоценимую помощь в борьбе с огнем в данной местности оказала авиация. Вертолеты МИ-8 ​АО «Казавиаспас», МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО​ тушили ​ пожар с воздуха, всего совершено 125​ сбросов воды. Всего в ликвидации пожара было​ задействовано​ более 250 человек,​ ​34 единиц техники, 5 вертолетов», - проинформировали в МЧС.

    Ранее сообщалось, что пожар продолжают тушить в лесничестве «Ертыс орманы» в Павлодарской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область МЧС Пожар
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